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Стиль життя

Різ Візерспун продемонструвала ідеальне пальто кольору кемел на осінь 2023 року

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Фото: Getty Images | Різ Візерспун

Зірка вирушила на телешоу, щоб просувати свою нову дитячу книжку і третій сезон популярного серіалу "Ранкове шоу".

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47-річна американська акторка Різ Візерспун продемонструвала ідеальне пальто кольору кемел на осінь 2023 року. Про це пише Daily Mail.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Знаменитість позувала фотографам після виходу з телестудії, де вона знялася в епізоді програми "Доброго ранку, Америка". Акторка мала сяючий вигляд, коли махала рукою шанувальникам.

На зірці фільму "Блондинка в законі" було елегантне пальто з верблюжої вовни від Lafayette 148. Оскароносна зірка поєднала класичний верх з довгою фіолетовою сукнею під ним. До ансамблю Візерспун підібрала коричневу сумочку і відповідні туфлі-човники. Щоб мати стильний і водночас простий вигляд, Різ одягла золоте намисто і відповідні витончені сережки-кільця.

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Різ Візерспун
Фото: Getty Images

На шоу акторка рекламувала свою нову дитячу книжку "Зайнята Бетті і цирковий сюрприз", а також третій сезон "Ранкового шоу", в якому також головну роль грає Дженніфер Еністон.

Раніше Фокус писав, що Різ Візерспун поділилася селфі з двома синами.