Різ Візерспун поділилася селфі з двома синами (фото)

Мати трьох дітей ділиться з шанувальниками останніми митями свого літа.

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47-річна американська акторка Різ Візерспун поділилася селфі з двома синами — 19-річним Діконом і 10-річним Теннессі.

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У своєму Instagram-акаунті знаменитість опублікувала серію фотографій, на яких показано, як вона проводить останні дні літа. Зокрема, Візерспун показала фото, де вона позує з Теннессі на заході сонця на березі океану, і знімок зі старшим сином Діконом, який був у смугастій сорочці та коричневій кепці, посміхаючись зірковій мамі.

Різ Візерспун і Теннессі Фото: Instagram @reesewitherspoon Різ Візерспун і Дікон Фото: Instagram @reesewitherspoon

Вбираючи останні кілька днів літа ☀️💕💕🤗", — написала зірка "Великої маленької брехні" у підписі до посту.

Зірка "Блондинки в законі" ділить Дікона і 23-річну доньку Аву з колишнім чоловіком Раяном Філіпом. Теннесі народився в другому шлюбі зірки з Джимом Тотом, з яким Різ розлучилася кілька місяців тому.

Нагадаємо, Різ Візерспун порівняла два своїх розлучення.

Також Фокус писав про те, як актриса переживає розлучення після 12-річного шлюбу.