Стало відомо, чому Кейт Міддлтон стала частіше зʼявлятися в ділових костюмах

За осінь 2023 року дружина майбутнього короля Великобританії понад 10 разів вийшла у світ у штанних ансамблях.

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Стало відомо, чому принцеса Уельська Кейт Міддлтон стала частіше виходити на публіку в ділових костюмах. Про це пише Page Six.

З часів весілля Кейт Міддлтон із принцом Вільямом у 2011 році шанувальники королівської родини зазвичай помічали дружину майбутнього суверена в сукнях-пальтах, квітчастих сукнях міді та блузках з візерунками, але у вересні 2023 року відбулися кардинальні зміни в її звичній рутині одягу.

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Кейт Міддлтон зʼявилася на публіці в білосніжному штанному костюмі (фото)

8 вересня 2023 — у перші роковини смерті королеви Єлизавети ІІ — 41-річна принцеса Уельська востаннє одягала сукню перед тим, як почати демонструвати серію ділових блейзерів та штанів.

Кейт Міддлтон на роковинах смерті королеви Єлизавети ІІ Фото: Getty Images

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Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Королівська особа одягла 13 різних образів зі штанами, перш ніж порушити свою рутину минулої середи, 11 жовтня, вибравши зручний трикотажний комплект для двох візитів до університету.

Королівська історикиня Джессіка Сторощук розповідає, що смерть покійної королеви Єлизавети ІІ у 2022 році могла спричинити зміни в гардеробі дружини принца Вільяма.

Ймовірно, коли король Чарльз III був коронований у травні 2023, принцеса відчула, що має більше свободи одягатися по-іншому, і блогер An Historian About Town поділився, що Її Величність "рідко одягала штанні костюми на офіційні заходи, лише один раз будучи в турі до Канади 1970 року".

"Кетрін наразі починає утверджуватися у своїй новій ролі принцеси Уельської", – додає Сторощук. "Її штанні костюми можна розглядати як візуальну ознаку її професійного підходу до нового становища в родині".

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty

Ще один експерт вважає, що Міддлтон, можливо, намагається відірватися від шаблону, який утвердив її як ікону моди.

Нагадаємо, якими емодзі найчастіше користуються принц Вільям та його дружина.

Також Фокус писав про образ Кейт Міддлтон під час візиту до Франції.