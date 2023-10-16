Кейт Міддлтон з'явилася на публіці у Франції в елегантному чорно-білому ансамблі (фото)

Принцеса Уельська з лютого 2022 року є покровителькою Футбольного союзу регбі та Футбольної ліги регбі, тому завжди намагається відвідувати важливі матчі збірної Англії.

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41-річна принцеса Уельська Кетрін дедалі частіше під час візитів до лікарень, шкіл чи спортивних змагань все частіше вдягає простий, але дуже зручний ансамбль, що складається з топа, блейзера і штанів або джинсів. Не стала винятком і її поява на чемпіонаті світу з регбі, де вона підтримала збірну Англії, що грала у чвертьфіналі проти Фіджі на стадіоні "Велодром" у Марселі (Франція), пише Hello.

Кейт одягла білосніжний піджак від Zara і темні штани, які розширювалися до низу.

Дружина принца Вільяма знову підтвердила чутки про те, що якщо їй сподобається якась річ, вона купує одразу кілька однакових моделей, але різного кольору. Аналогічний блейзер від цього ж бренду, такого ж фасону і довжини, тільки синього кольору і трохи іншої фактури вона одягала кількома днями раніше, поєднавши його з джинсами.

Нинішній образ Кетрін доповнила золотими сережками, сумочкою на ланцюжку і чорними туфлями-човниками. Своє волосся принцеса залишила розпущеним, а макіяж був традиційно непомітним.

На трибуні Кейт з'явилася без чоловіка, принца Вільяма. Вона сиділа поруч із Біллом Бомонтом, CBE, головою World Rugby, і всю гру з ним говорила. При цьому Кетрін уважно спостерігала за матчем і щиро раділа, коли Англія виграла з рахунком 30-24. Однак пізніше в акаунті принца і принцеси Уельських з'явилися фото, де можна побачити принца Джорджа з батьком, які спілкуються зі спортсменами.

Дружина принца Вільяма є покровителькою Футбольного союзу регбі та Футбольної ліги регбі з лютого 2022 року. Ця посада перейшла до неї від принца Гаррі після того, як він відмовився від виконання королівських обов'язків.

Раніше Фокус писав, що Кетрін зіграла в регбі в інвалідному візку. Таким чином вона хотіла підкреслити інклюзивність цього виду спорту.