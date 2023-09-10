Кейт Міддлтон зʼявилася на публіці в білосніжному штанному костюмі (фото)

Дружина майбутнього короля Великобританії відвідала спортивну подію у Франції.

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Кейт Міддлтон на другий день після роковин смерті королеви Єлизавети ІІ відвідала чемпіонат з регбі у Франції. Про це пише People.

Дружина принца Вільяма зʼявилася в Марселі, Франція, на матчі групового етапу Чемпіонату світу з регбі 2023 між Англією та Аргентиною 9 вересня 2023 року. Принцеса Уельська стежила за подіями на стадіоні "Стад де Марсель" — у ролі патрона Футбольного союзу регбі та Ліги регбі.

Покійна королева Єлизавета ІІ призначила дружину свого старшого онука покровителькою організацій у лютому 2022 року. До цього на посаді був принц Гаррі, який у 2020 році переїхав з дружиною Меган Маркл та сином Арчі до США.

На публіці дружина майбутнього короля Великобританії зʼявилася в бездоганному білосніжному штанному костюмі.

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Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Її довге волосся було укладене локонами, а доповнили світлий образ кілька аксесуарів — сережки, підвіска, знаменита каблучка принцеси Діани та молочний клатч.

На ногах королівської персони були туфлі-човники в тон основного вбрання.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, як Кейт Міддлтон повторює принцесу Діану у вихованні дітей та образах.

Також Фокус писав про появу Кейт Міддлтон у сережках королеви Єлизавети ІІ в перші роковини смерті монарха.