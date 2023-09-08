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Стиль життя

Кейт Міддлтон та принц Вільям вшанували памʼять королеви Єлизавети ІІ (фото)

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Фото: Getty Images | Кейт Міддлтон, принц Вільям та королева Єлизавета ІІ

Бабуся принца Уельського пішла з життя 8 вересня 2022 року в замку Балморал, Шотландія.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям вшанували памʼять покійної королеви Єлизавети ІІ в перші роковини її смерті. Відповідна публікація зʼявилася в Instagram-акаунті принца та принцеси Уельських.

"Сьогодні ми згадуємо надзвичайне життя та спадщину Її Покійної Величності королеви Єлизавети. Ми всі сумуємо за тобою. W & C", — зазначило подружжя.

Вони показали архівні фото покійної королеви з правнуками, її улюбленими коргі та знімок з Платинового ювілею монарха у червні 2022 року на балконі Букінгемського палацу.

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Перші роковини смерті королеви Єлизавети ІІ

"Вона назавжди залишиться в наших серцях. Думає про всіх нас сьогодні", "Ми зробимо це, її ніколи не забудуть", "Нехай спочиває з миром! Назавжди запам'ятаємо як найвеличнішого лідера нашого покоління", — коментують публікацію прихильники королівської родини Великобританії.

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Королева Єлизавета ІІ
Фото: Getty Images

Після смерті 96-річної королеви новим британським монархом став її старший син Чарльз. А принц Уельський Вільям — наразі перший у черзі на престол.

Сьогодні, 8 вересня 2023, королівська родина повинна зібратися в шотландському замку Балморал для вшанування памʼяті покійної Єлизавети ІІ.

Нагадаємо, принц Вільям не має бажання зустрічатися з меншим братом, поки принц Гаррі перебуває в Європі.

Також Фокус писав про рідкісний портрет королеви Єлизавети ІІ, який Букінгемський палац опублікував у перші роковини смерті монарха.