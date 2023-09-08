Кейт Миддлтон и принц Уильям почтили память королевы Елизаветы II (фото)

Бабушка принца Уэльского ушла из жизни 8 сентября 2022 года в замке Балморал, Шотландия.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям почтили память покойной королевы Елизаветы II в первую годовщину ее смерти. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте принца и принцессы Уэльских.

"Сегодня мы вспоминаем необыкновенную жизнь и наследие Ее Покойного Величества королевы Елизаветы. Мы все скорбим по тебе. W & C", — отметили супруги.

Они показали архивные фото покойной королевы с правнуками, ее любимыми корги и снимок с Платинового юбилея монарха в июне 2022 года на балконе Букингемского дворца.

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Первая годовщина смерти королевы Елизаветы II

"Она навсегда останется в наших сердцах. Думает обо всех нас сегодня", "Мы сделаем это, ее никогда не забудут", "Пусть покоится с миром! Навсегда запомним как величайшего лидера нашего поколения", — комментируют публикацию сторонники королевской семьи Великобритании.

Королева Елизавета II Фото: Getty Images

После смерти 96-летней королевы новым британским монархом стал ее старший сын Чарльз. А принц Уэльский Уильям — сейчас первый в очереди на престол.

Сегодня, 8 сентября 2023 года, королевская семья должна собраться в шотландском замке Балморал для почтения памяти покойной Елизаветы II.

Напомним, принц Уильям не имеет желания встречаться с младшим братом, пока принц Гарри находится в Европе.

Также Фокус писал о редком портрете королевы Елизаветы II, который Букингемский дворец опубликовал в первую годовщину смерти монарха.