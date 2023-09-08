Принц Уильям не имеет желания видеться с Гарри, — эксперт

Герцог Сассекский находится в Лондоне в связи с проведением церемонии WellChild Awards, а затем отправится в Германию.

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Принц Уильям не желает видеться с Гарри, пока тот находится в Европе, как раз на годовщину смерти королевы Елизаветы II. Об этом пишет Fox News.

В то время как принц Уильям и Кейт Миддлтон будут возглавлять публичное чествование покойного монарха в Великобритании, принц Гарри также находится в Англии, чтобы посетить церемонию награждения WellChild Awards 7 сентября 2023 года.

Однако воссоединение между братьями маловероятно, поскольку Уэльские "не имеют желания" видеть 38-летнего герцога Сассекского, по словам ведущей подкаста "To Di For Daily" Кинси Шофилд.

"Существует серьезная нехватка доверия, и они не хотят", — рассказала она.

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"Я подозреваю, что принц Уильям боится прибытия принца Гарри", — продолжила Шофилд.

Королева Елизавета II с внуками Фото: Getty

Шофилд отметила, что появление Гарри на благотворительном мероприятии будет "отвлекать" для создания "противоречивых заголовков", которые "не оценят" в Букингемском дворце.

Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

Вскоре он вылетит в Дюссельдорф, Германия, на Игры Непокоренных, и его жена Меган Маркл должна встретиться с ним там.

Другие члены королевской семьи, такие как король Чарльз III, принц Эндрю, принц Эдвард и королева Камилла, будут чествовать смерть королевы в замке Балморал в Шотландии.

Напомним, титулы принца Гарри и Меган Маркл не включили в их приглашения на футбольный матч.

Также Фокус писал о странной реакции короля Чарльза ІІІ на рождение принца Гарри.