Раскрыта неожиданная реакция короля Чарльза ІІІ на рождение принца Гарри

Биограф считает, что беременность вторым ребенком могла спасти брак пары, однако сын королевы был разочарован.

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Стало известно, как отреагировал на рождение принца Гарри король Чарльз ІІІ. Об этом пишет Fox News.

Документальный фильм, основанный на записях, которые принцесса Диана создала в 1990-х годах с биографом Эндрю Мортоном, под названием "Диана: Остаток ее истории" планируют выпустить в 2024 году.

Автор объяснил, что записи "являются навязчивым напоминанием" о проблемах с психическим здоровьем Дианы во время ее брака с нынешним королем Великобритании Чарльзом III.

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"Несмотря на ее всемирную известность — ее можно было бы назвать самой известной и знаменитой женщиной своего времени — Диана испытывала огромную эмоциональную боль", — рассказал Андерсен.

Он добавил: "Она столкнулась с тысячелетним институтом, который был полон решимости сорвать каждый ее шаг".

Принцесса Диана и принц Гарри Фото: Getty Images

В один момент Андерсен вспомнил, что Диана сказала на записях, когда родился принц Гарри в 1984 году.

Он сказал, что Чарльз "пренебрежительно выпалил, к большому удивлению врачей и медсестер в комнате: "О Боже. Это мальчик. И у него даже рыжие волосы!"

"В тот момент Диана сказала: "Наш брак просто развалился". Все дела пошли насмарку. Что-то внутри меня закрылось", — пересказал эксперт.

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Принцесса Диана и принц Гарри Фото: Getty

Андерсен также считает, что Диана знала, что быть беременной Гарри было "чудом", несмотря на ее "супружеские ссоры с Чарльзом".

"Она даже начала убеждать себя, что Чарльз действительно любит ее", — сказал Андерсен. "Причина нового отношения Чарльза была проста — он хотел девочку, чтобы дополнить семью".

В 1996 пара развелась, а через год принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже.

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