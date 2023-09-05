Меган Маркл не захочет делать реверанс перед Кейт Миддлтон, когда та станет королевой

Эксперт рассказал о ключевой причине, почему Сассекские точно не вернутся жить в Великобританию.

Related video

Королевский биограф Эндрю Мортон утверждает, что 38-летний принц Гарри и 42-летняя Меган Маркл не вернутся в Великобританию, поскольку экс-актриса не захочет сделать реверанс перед Кейт Миддлтон, когда принц Уильям станет королем. Об этом пишет Sky News.

Биографа, который работал с принцессой Дианой над фильмом "Диана: ее настоящая история" в 1992 году, спросили о вероятном возвращении герцога и герцогини Сассекских в королевство.

Важно

Стало известно, кем хочет стать сын принца Гарри и Меган Маркл

В 2020 году супруги сложили должности старших членов королевской семьи и переехали в Калифорнию.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty

"Что, и чтобы Меган Маркл реверансировала перед Кейт Миддлтон?" — спросил Мортон. "Я так не думаю. Я не вижу этого. У них в Калифорнии своя жизнь".

"У них есть свой собственный набор, они имеют свое собственное влияние и имеют собственные компании", — продолжил эксперт.

Согласно королевскому протоколу, Маркл должна будет поклониться Миддлтон лишь после того, как принц Уильям взойдет на престол.

Комментарии Мортона появились после того, как принц Гарри объявил, что он поедет домой — без Меган Маркл — для участия в церемонии награждения WellChild в Лондоне, а затем отправится в Германию, где он встретится со своей женой на Играх Непокоренных для раненых военных.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Неизвестный королевский инсайдер рассказывал, что Гарри не будет предоставлена аудиенция с отцом, поскольку 74-летний король Чарльз III "не имеет времени", чтобы увидеть своего младшего сына.

Напомним, как принц Гарри обращается к жене.

Также Фокус писал о возвращении Меган Маркл в соцсети.