Меган Маркл возвращается в социальные сети: что известно

Жена принца Гарри отказалась от социальных сетей перед свадьбой в 2018 году.

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Сообщается, что Меган Маркл вернулась в социальные сети со своей первой личной учетной записью с тех пор, как она закрыла свой блог и связанные с ним аккаунты в Instagram и Twitter до свадьбы с принцем Гарри в 2018 году. Об этом пишет Hello.

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Одной из причин, почему слухи поклонников и догадки СМИ могут быть правдивыми, является то, что близкая подруга Маркл Мандана Даян, подписалась на новый аккаунт. Кроме того, автор и активистка Малала Юсуфзай, приятельница герцогов Сассекских, также "следит" за пока еще пустым акаунтом с минималистским ником @meghan. На сегодняшний день там уже больше 116 тысяч подписчиков и их число продолжает расти.

Предполагаемый аккаунт Меган Маркл Фото: Скриншот

Хотя никакие изображения еще не были опубликованы, ожидается, что Меган Маркл сможет получить впечатляющую сумму за рекламные публикации. Это также было бы отличной платформой для информирования людей о благотворительной деятельности и предстоящих проектах ее и Гарри.

Принадлежит ли аккаунт на самом деле Меган или нет, не подтверждено, однако в интервью The Cut в августе 2022 года она рассказала американскому онлайн-изданию, что планирует вернуться в Instagram.

Аккаунт активен уже около года и был создан незадолго до того, как она запустила свой ныне несуществующий подкаст Archetypes. Помимо активной деятельности в Instagram во время роста ее популярности, Меган вела блог на своем сайте о путешествиях и образе жизни The Tig.

Присоединившись к королевской семье, она закрыла свой личный аккаунт (@meghanmarkle) и делила аккаунт с ником @kensingtonroyal с принцем Гарри, а также тогдашними герцогом и герцогиней Кембриджскими, принцем Уильямом и принцессой Кейт.

В 2019 году, примерно в то время, когда у них родился сын Арчи, Меган и Гарри запустили свою страницу @sussexroyal, которую затем закрыли, так как отказались от своих обязанностей старших работающих членов королевской семьи.

Ранее Фокус писал о первой роли Меган Маркл.