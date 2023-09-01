Стало известно, кем хочет стать сын принца Гарри и Меган Маркл

Родители поддержат выбор своего первенца в будущем.

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Стало известно, кем хочет стать 4-летний сын принца Гарри и Меган Маркл, принц Арчи, когда вырастет. Об этом пишет Daily Mail.

Герцог Сассекский дал комментарии об общении со своим первенцем еще на "Invictus Games" в Гааге в 2022 году. Эти рассказы попали в документальный фильм от "Netflix" о соревнованиях для военных, которые когда-то организовал младший сын короля Великобритании. В картине рассказывают о закулисье события, истории спортсменов, а также показали интервью с герцогом.

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Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи в 2019 году Фото: The Duke and Duchess of Sussex

"Когда я разговариваю со своим сыном Арчи о том, кем он хочет стать, когда вырастет, иногда он говорит, что космонавтом, иногда — пилотом. Но я напоминаю ему, что, независимо от того, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, наибольшее значение имеет твой характер. И ничто не заставит нас с его мамой гордиться так, как то, что он имеет свой характер, такой, как мы видим перед собой сегодня", — признался младший сын покойной принцессы Дианы.

Первенец принца Гарри родился в 2019 — через год после свадьбы пары. В 2020 они переехали в США, и уже там родилась вторая дочь супругов Лилибет Диана. Девочку назвали в честь покойной матери принца Гарри и бабушки.

Наследники Гарри и Меган Маркл только в марте 2023 года официально получили титулы принца и принцессы по приказу короля Чарльза III. Впрочем, через несколько месяцев у самого принца Гарри забрали титул "Его Величества".

Принц Гарри с сыном Арчи Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Напомним, принц Гарри рассказал об отсутствии поддержки на фоне смерти его мамы в 1997 году.

Также Фокус писал о вероятной причине облысения принца Гарри.