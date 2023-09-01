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Стиль життя

Стало відомо, ким хоче стати син принца Гаррі та Меган Маркл

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Фото: Getty Images | Меган Маркл та принц Гаррі із сином Арчі у 2019 році

Батьки підтримають вибір свого первістка у майбутньому.

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Стало відомо, ким хоче стати 4-річний син принца Гаррі та Меган Маркл, принц Арчі, коли виросте. Про це пише Daily Mail.

Герцог Сассекський дав коментарі про спілкування зі своїм первістком ще на "Invictus Games" у Гаазі у 2022 році. Ці розповіді потрапили в документальний фільм від "Netflix" про змагання для військових, які колись організував менший син короля Великобританії. У картині розповідають про залаштунки події, історії спортсменів, а також показали інтерв’ю з герцогом.

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Принц Гаррі та Меган Маркл із сином Арчі у 2019 році Fullscreen
Принц Гаррі та Меган Маркл із сином Арчі у 2019 році
Фото: The Duke and Duchess of Sussex

"Коли я розмовляю зі своїм сином Арчі про те, ким він хоче стати, коли виросте, іноді він каже, що космонавтом, іноді — пілотом. Але я нагадую йому, що, незалежно від того, ким ти хочеш стати, коли виростеш, найбільше значення має твій характер. І ніщо не змусить нас з його мамою пишатися так, як те, що він має свій характер, такий, як ми бачимо перед собою сьогодні", — зізнався менший син покійної принцеси Діани.

Первісток принца Гаррі народився у 2019 — через рік після весілля пари. У 2020 вони переїхали до США, і вже там народилася друга донька подружжя Лілібет Діана. Дівчинку назвали в честь покійної матері принца Гаррі та бабусі.

Спадкоємці Гаррі та Меган Маркл лише у березні 2023 року офіційно отримали титули принца та принцеси за наказом короля Чарльза ІІІ. Втім, через кілька місяців у самого принца Гаррі забрали титул "Його Величності".

Принц Гаррі із сином Арчі Fullscreen
Принц Гаррі із сином Арчі
Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Нагадаємо, принц Гаррі розповів про відсутність підтримки на фоні смерті його мами у 1997 році.

Також Фокус писав про ймовірну причину облисіння принца Гаррі.