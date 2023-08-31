Принц Гарри лысеет из-за ссор с королевской семьей, — эксперт

В августе 2023 года младшего сына короля Великобритании Чарльза III высмеяли за явный фотошоп своей прически.

Related video

38-летний принц Гарри может терять волосы из-за стресса на фоне постоянного разрыва с семьей. Об этом пишет The Daily Star.

Спенсер Стивенсон, основатель SpexHair и эксперт по пересадке волос, сказал, что герцог Сассекский страдает от конфликтов с близкими людьми.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Принц Гарри Фото: Скриншот

"Из-за большого количества стресса, который он, видимо, пережил в последние годы, сталкиваясь со всеми обстоятельствами, окружавшими его и его жизнь, это определенно негативно повлияло на его волосы", — сказал Стивенсон.

Принц Гарри был раскритикован в августе 2023 года за его новый снимок, который был опубликован на сайте фирмы BetterUp, занимающейся лечением "психического здоровья". На фото явно были добавлены волосы на лысеющую голову герцога Сассекского.

Принц Гарри Фото: Скриншот

В частности, Стивенсон предположил, что принц Гарри, возможно, использовал волосяные волокна Nanogen для утолщения волос, продукт, который продается на Amazon примерно за 40 долларов.

Напомним, принц Гарри хранил кольцо принцессы Дианы длительное время, однако отдал его Уильяму.

Также Фокус писал о виде и наполнении кабинета принца Гарри.