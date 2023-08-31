Прикраси, одяг та виховання дітей: як Кейт Міддлтон повторює принцесу Діану
31 серпня 1997 року мама принца Вільяма та принца Гаррі загинула в автокатастрофі в Парижі, проте продовжує жити в памʼяті своїх рідних.
Кейт Міддлтон часто віддає належне покійній матері свого чоловіка принца Вільяма, Діані, принцесі Уельській – через її одяг, методи виховання, вибір способу життя тощо. Про це пише Hello! Magazine.
І принц Вільям, і його дружина розповідають про покійну Діану своїм трьом дітям, принцу Джорджу, принцесі Шарлотті та принцу Луї.
У документальному фільмі 2017 року "Діана, наша мати: її життя та спадщина" майбутній король Великобританії розповів, що "постійно" розмовляє зі своїми дітьми "про бабусю Діану" перед сном, щоб вони знали, що "в їхньому житті є дві бабусі".
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Кохана старшого сина короля Чарльза ІІІ, яка раніше була герцогинею Кембриджською, у вересні 2022 року після смерті Єлизавети ІІ отримала титул принцеси Уельської. Королівські джерела розповідали, що вона "цінує історію, пов’язану з цією роллю, але, зрозуміло, захоче дивитися в майбутнє, будуючи свій власний шлях".
Якими способами Міддлтон вшановувала памʼять покійної матері свого чоловіка?
1. Ім'я принцеси Шарлотти
Попри те, що Діана ніколи не бачила своїх онуків, Вільям і Кейт знайшли зворушливий спосіб згадати принцесу, коли їхня народилася їхня донька у 2015 році. Подружжя вирішило назвати свою другу дитину на честь матері Вільяма і дало їй повне ім’я Шарлотта Елізабет Діана.
У 2021 році уже Меган Маркл та принц Гаррі назвали свою доньку Лілібет Діана, вшановуючи памʼять покійної принцеси.
2. Принцесу Шарлотту хрестили в тій же церкві, що й Діану
Принц Вільям і Кейт Міддлтон вирішили охрестити свою спадкоємицю в місці, яке займає особливе місце в їхніх серцях – церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі.
Саме тут у серпні 1961 року хрестили Діану.
3. Кейт згадала Діану, коли вийшла з пологового будинку з принцом Джорджем
Після народження першого сина дружина принца Вільяма поговорила зі ЗМІ на сходах лікарні Святої Марії в Лондоні у 2013 році, згадуючи Діану, коли вона представила світові свого первістка Вільяма в 1982 році.
Міддлтон обрала для появи синю сукню в горошок в стилі ампір: Діана вийшла з лікарні в такій же сукні від Catherine Walker.
4. Кейт віддала принца Джорджа в дитячий садок Монтессорі
Саме Діана наполягла на тому, щоб її діти навчалися за стінами палацу, тому, коли принцу Вільяму настав час піти в дитячий садок, вона записала його до місіс Майнорс у західному Лондоні.
Діана сама була асистентом дитячого садка в школі Young England Kindergarten, який використовує метод Монтессорі — збалансовує роботу та гру та заохочує дітей розвиватися власним темпом.
Первісток Вільяма та Кейт також відвідував дитячий садок Монтессорі.
5. Мова тіла з дітьми
Кейт так само захищає своїх трьох дітей, як Діана захищала Вільяма та Гаррі. Експертка з мови тіла Патті Вуд каже, що їхня мова тіла з дітьми дуже схожа.
"Обидві жінки неймовірно практичні, вони завжди зосереджені на своїх дітях, навіть незважаючи на хаос навколо них". Описуючи фотографію Діани з рукою на животі Вільяма, вона продовжила: "Цей зв’язок 1-на-1 змушує дітей почуватися в безпеці. Це рух якоря, який особливо важливий у потенційно стресових ситуаціях".
Коментуючи схожу фотографію Кейт і Джорджа, вона додала: "Це один із способів, як батьки показують своїм дітям, що вони рівні. Ми бачимо це з принцесою Діаною і Кейт Міддлтон, а також з принцом Вільямом".
6.Каблучка
Майже на кожній офіційній події, яку відвідує Кейт, принцеса завжди надягає свою каблучку з діамантом, яка раніше належала Діані. У 2010 році під час освідчення принц Вільям подарував її своїй коханій.
7. Інші прикраси
Окрім обручки, Кейт також володіє ще одним ювелірним виробом, який раніше належав її покійній свекрусі.
Невдовзі після одруження Вільяма та Кейт у 2011 році нареченій подарували сережки з діамантами та сапфірами, які пасували до її обручки та спочатку належали Діані.
8. Кейт порівнювали з Діаною у її образах
Вирішуючи, що одягнути для своєї поїздки до Малайзії у 2012 році, Міддлтон, судячи з усього, звернулася до Діани за натхненням.
Вона покрила волосся білою хусткою, щоб відвідати мечеть Ассякірін у Куала-Лумпурі, і була разюче схожа на Діану, коли вона відвідала лікарню Шаукат Ханум у Лахорі, Пакистан у 1996 році.
9. Кейт одягає улюблену тіару Діани для особливих випадків
Дружина принца Вільяма кілька разів обирала сліпучу тіару "Lover's Knot", яка була фаворитом принцеси Діани. Зокрема в ній Міддлтон зʼявилася на весіллі принца Йорданії Хусейна у червні 2023 року.
10. Кейт черпає натхнення для стилю своїх дітей у Діани
Коли принц Джордж відвідав хрестини своєї сестри в липні 2015 року, хлопчик був одягнений з голови до ніг у вбрання, схоже на те, що колись носив його батько Вільям у дитинстві. Одягнений у білу сорочку та червоні шорти, Джордж повторив образ свого батька, коли Вільям пішов до лікарні, щоб зустрітися зі своїм братом Гаррі вперше в 1984 році.
11. Кейт любить кататися на лижах зі своїми дітьми, як і Діана
Вільям і Кейт провели свою першу таємну відпустку із сім'єю з чотирьох осіб у березні 2016 року у Французьких Альпах.
Принцеса Діана колись везла своїх дітей на зимові канікули до Австрії, де вони разом тренувалися на лижах і каталися пліч-о-пліч на підйомниках.
12. Вільям і Кейт йдуть стопами Діани в Тадж-Махалі
Приблизно через 24 роки після того, як Діана відвідала Тадж-Махал – один із найвідоміших символів Індії – Вільям і Кейт пішли стопами принцеси і навіть відтворили її фото під час свого офіційного туру у 2016 році.
Нагадаємо, принц Гаррі хотів подарувати обручку принцеси Діани своїй дружині, проте віддав її Вільяму.
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