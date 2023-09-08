Кейт Міддлтон у сережках королеви Єлизавети ІІ вшанувала її памʼять (фото)

8 вересня 2023 року королівська родина Великобританії вшановує памʼять покійної Єлизавети ІІ, яка пішла із життя рівно рік тому.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали церковну службу в Уельсі в перші роковини смерті королеви Єлизавети ІІ, 8 вересня 2023 року. Про це пише Daily Mail.

Дружина старшого онука покійного монарха вшанувала пам’ять королеви, одягнувши її сережки на меморіальну службу в соборі Святого Давида в Пембрукширі.

41-річна принцеса Уельська поєднала сережки з діамантами та перлами з бордовим пальтом від лондонського бренду Eponine та капелюшком у тон від Sahar Millinery. Мама трьох дітей доповнила образ сумкою Mulberry з перероблених матеріалів, яку вона демонструвала кілька разів з 2017 року, і туфлями на підборах Gianvito Rossi.

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Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Міддлтон одягала це пальто під час різдвяної служби у Вестмінстерському абатстві в Лондоні в 2022 році.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

А сережки принцеса Уельська приміряла під час недільної служби пам’яті у 2020 році та під час виписки з пологового будинку після народження принца Луї у 2018 році

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з принцом Луї у 2018 році Фото: Getty Images

Принц Вільям тим часом був у класичному костюмі з білою сорочкою та краваткою.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Євгенія зворушливо висловилася про покійну королеву Єлизавету ІІ в перші роковини її смерті.

Також Фокус писав про візит короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли у Шотландію 8 вересня 2023 року.