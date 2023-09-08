Король Чарльз ІІІ та королева Камілла прибули у Шотландію (фото)

Подружжя відвідало церковну службу в перші роковини смерті королеви Єлизавети ІІ, яка пішла із життя у Балморалі, Шотландія.

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Король Великобританії Чарльз ІІІ та королева Камілла прибули до Шотландії в перші роковини смерті Єлизавети ІІ, 8 вересня 2023 року. Про це пише People.

Старший син покійного монарха та його дружина відвідали церкву в селі Краті, поблизу Балморала в центральній Шотландії. Спочатку їх сфотографували в авто, а згодом королівське подружжя поспілкувалося з місцевими мешканцями.

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Король Чарльз та королева Камілла Фото: Getty Images

Очікується, що пара проведе день наодинці та "в тихих роздумах" в улюбленому маєтку в Хайлендс. 74-річний Чарльз згадував свою матір, яка померла у віці 96 років 8 вересня 2022 року після 70 років правління, а також згадував своє власне сходження на престол і рік після цього.

Королівська пара відвідала службу в Балморалі, коли принц Вільям і Кейт Міддлтон вирушили до Уельсу на службу в соборі Святого Давида, який покійна королева відвідувала кілька разів. Він є головним меморіалом святого покровителя Уельсу, святого Давида.

Король Чарльз та королева Камілла Фото: Getty Images

Король Чарльз ІІІ і королева Камілла прибули на службу приблизно о 10 ранку за британським часом. Для служби король був одягнений у традиційний шотландський кілт і світлий піджак, а його дружина вибрала блакитну сукню з візерунком, синій короткий кардиган, коричневі туфлі на підборах і бежеву сумочку.

Королева Камілла Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям показали архівні фото з покійної королевою в перші роковини її смерті.

Також Фокус писав про вшанування памʼяті Єлизавети ІІ принцом Гаррі.