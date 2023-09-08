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Стиль життя

Принц Гаррі вшанував пам'ять королеви Єлизавети II зворушливою промовою

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Фото: Getty Images | Принц Гаррі вшанував пам'ять королеви Єлизавети II

Рік тому, 8 вересня 2022 року, королева Єлизавета II — найдовше правлячий монарх в історії Сполученого Королівства — померла у віці 96 років.

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Герцог Сассекський відвідав церемонію вручення нагород WellChild Awards 2023 у Великій Британії, де під час своєї промови вшанував пам'ять пам'ять своєї покійної бабусі, королеви Єлизавети II. Про це пише PageSix.

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Вручаючи премію "Надихаюча дитина", принц Гаррі сказав: "Як ви знаєте, я не зміг бути присутнім на церемонії вручення нагороди торік, оскільки моя бабуся померла. Як ви, напевно, знаєте, вона була б першою людиною, яка наполягла б на тому, щоб я все одно прийшов до вас, а не до неї".

Принц Гаррі на церемонії WellChild Awards 2023 Fullscreen
Принц Гаррі на церемонії WellChild Awards 2023
Фото: Getty Images

"І саме тому я знаю, рівно рік потому, що сьогодні ввечері вона дивиться на всіх нас зверхньо, щаслива, що ми разом, продовжуючи привертати увагу до такої неймовірної спільноти", — додав він.

Гаррі та Меган мали бути присутніми на церемонії вручення премії WellChaild Awards торік, але у візиті довелося відмовити, оскільки вони дізналися про смерть королеви. Тоді герцог поспішив до Балморалу в Шотландії, щоб бути поруч зі своєю сім'єю в скрутний момент.

42-річна дружина Гаррі Меган Маркл не поїхала з ним, проте вшанувала пам'ять монарха на похороні, який відбувся 19 вересня у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Раніше Фокус писав, що Букінгемський палац поділився рідкісним портретом королеви Єлизавети в річницю її смерті.