Король Чарльз III и королева Камилла прибыли в Шотландию (фото)

Супруги посетили церковную службу в первую годовщину смерти королевы Елизаветы II, которая ушла из жизни в Балморале, Шотландия.

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Король Великобритании Чарльз III и королева Камилла прибыли в Шотландию в первую годовщину смерти Елизаветы II, 8 сентября 2023 года. Об этом пишет People.

Старший сын покойного монарха и его жена посетили церковь в деревне Крати, вблизи Балморала в центральной Шотландии. Сначала их сфотографировали в авто, а затем королевская чета пообщалась с местными жителями.

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Король Чарльз и королева Камилла Фото: Getty Images

Ожидается, что пара проведет день наедине и "в тихих размышлениях" в любимом поместье в Хайлендсе. 74-летний Чарльз вспоминал свою мать, которая умерла в возрасте 96 лет 8 сентября 2022 года после 70 лет правления, а также вспоминал свое собственное восхождение на престол и год после этого.

Королевская пара посетила службу в Балморале, когда принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились в Уэльс на службу в соборе Святого Давида, который покойная королева посещала несколько раз. Он является главным мемориалом святого покровителя Уэльса, святого Давида.

Король Чарльз и королева Камилла Фото: Getty Images

Король Чарльз ІІІ и королева Камилла прибыли на службу примерно в 10 утра по британскому времени. Для службы король был одет в традиционный шотландский килт и светлый пиджак, а его жена выбрала голубое платье с узором, синий короткий кардиган, коричневые туфли на каблуках и бежевую сумочку.

Королева Камилла Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям показали архивные фото с покойной королевой в первую годовщину ее смерти.

Также Фокус писал о почтении памяти Елизаветы II принцем Гарри.