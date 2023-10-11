Кейт Міддлтон зʼявилася у жіночному ансамблі в пастельних тонах (фото)

Мама трьох дітей відвідала університет у Ноттінгемі після Дня ментального здоровʼя.

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Кейт Міддлтон зʼявилася на публіці в елегантному та жіночному ансамблі в пастельних тонах. Про це пише People.

У середу, 11 жовтня, дружина принца Вільяма відвідала університет Ноттінгем Трент, щоб проконтролювати, як студенти підтримують своє ментальне здоровʼя після початку нового семестру.

Виїзд відбувся через день після Всесвітнього дня ментального здоров’я, під час якого Кейт виступила з промовою про важливість психічного благополуччя молодих людей.

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Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Цього дня королівська персона зʼявилася в ніжно-бежевому джемпері "Sami" від паризького бренду Sézane за 110 євро (близько 4 400 грн). На рукавах кофтинки принцеси були акцентні ґудзики.

Доповнила образ пряма спідниця міді від того ж бренду за 130 євро (близько 5 200 грн).

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

У ролі аксесуарів мама принцеси Шарлотти обрала бежеву сумочку з короткою ручкою від британського бренду TUSTING. Її ціна становить 365 фунтів стерлінгів (близько 16 400 грн).

Зокрема Міддлтон додала до ділового луку італійські замшеві туфлі-човники Gianvito Rossi за 630 євро (понад 25 тисяч грн).

Волосся принцеси традиційно було укладене легкими хвилями. Вона також продемонструвала сережки зі штучними перлинами від SIMONE ROCHA за 225 фунтів стерлінгів (понад 10 тисяч грн).

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон показала, як зробити яскравим діловий образ.

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