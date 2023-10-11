Кейт Міддлтон із сестрою мають подвійний привід для святкування: про що мова

Королівська персона може зустрітися з меншою сестрою Піппою у жовтні 2023.

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Кейт Міддлтон та її сестра Піппа мають подвійний привід для святкування у жовтні 2023 року. Про це пише Hello Magazine.

Племіннику Кейт, Артуру, який є старшою дитиною Піппи та її чоловіка Джеймса Меттьюза, у неділю, 15 жовтня, виповнюється п'ять років. Тож ймовірно, що Кейт, принц Вільям та їхні діти, принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї, зустрінуться з Піппою та її родиною, щоб особисто привітати жовтневого іменинника.

Це також період початку канікул для Джорджа, Шарлотти та Луї, оскільки в п’ятницю цього ж тижня школа Ламбрук закінчує свій двотижневий жовтневий семестр, тож сімейне свято дня народження стане чудовим способом розпочати шкільні канікули дітям Уельських.

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Кейт і Піппа, між якими різниця у віці лише 21 місяць, дуже близькі і залишаються такими навіть після того, як члени королівської сім’ї покинули Лондон. Раніше вони були сусідами, коли Вільям і Кейт жили в Кенсінгтонському палаці, а Піппа і Джеймс володіли особняком вартістю 22,5 мільйона фунтів стерлінгів у Челсі, на заході Лондона.

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Піппа Міддлтон Фото: Getty

Окрім майже пʼятирічного Артура, Піппа та її чоловік Джеймс Меттьюз виховують однорічну доньку Грейс. Пара одружилася у 2017 році.

Піппа Міддлтон з чоловіком Фото: Getty Images

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