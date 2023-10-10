Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в ансамблі з дуже яскравим акцентом (фото)

Принцеса Уельська разом із чоловіком, принцом Вільямом, давно тримають руку на темі психічного здоров'я.

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У Всесвітній день психічного здоров'я принц Вільям і Кейт Міддлтон провели молодіжний форум у Бірмінгемі, приєднавшись до знаменитостей з BBC Radio 1. Захід проводиться в партнерстві з The Mix, провідною цифровою благодійною організацією для людей до 25 років, повідомляє Hello.

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На форум Кетрін приїхала в яскраво-жовтому піджаку від LK Bennett на знак поваги до кампанії YoungMinds #HelloYellow, чорних штанах, такого ж кольору топі і замшевих туфлях на підборах.

На знак зворушливої данини принцеса одягла сережки, подаровані їй тренером регбійного клубу Мейденгеда Сарою Рентон, зроблені в пам'ять про її 17-річну доньку Іссі, яка наклала на себе руки на початку цього року...

Захід за участю королівських осіб був присвячений темі "Дослідження наших емоційних світів" і зібрав 100 молодих делегатів, номінованих десятьма провідними благодійними організаціями в галузі психічного здоров'я та взаємодії з молоддю.

Принцеса і принц Уельські Фото: Getty

Група обговорила конкретні проблеми психічного здоров'я нинішнього покоління, з'ясувала, що ще вони можуть зробити, щоб зрозуміти й управляти своїми емоціями, а також обговорила рішення, які могли б допомогти їм краще дбати про своє власне психічне благополуччя і психічне благополуччя одне одного.

Форум проводиться через рік після того, як принц і принцеса взяли участь у спеціальному випуску програми Newsbeat BBC Radio 1, присвяченому Всесвітньому дню психічного здоров'я. У цьому епізоді вони поговорили з чотирма молодими людьми про свій досвід і важливість висловлювань з питань психічного здоров'я.

"Їхні Королівські Високості та Королівський фонд прагнуть допомогти знайти рішення, які дадуть змогу молодим людям краще піклуватися про свій власний добробут і добробут одне одного. Наразі триває робота над наступним етапом зусиль принца і принцеси щодо цього життєво важливого питання", — заявили в Кенсингтонському палаці.

Прогулянка у вівторок стала початком серії заходів для пари, яка вже кілька років підвищує обізнаність про проблему психічного здоров'я, зокрема й за допомогою своєї кампанії Heads Together, запущеної 2016 року.

Протягом наступних двох днів Вільям і Кейт візьмуть участь у королівських зустрічах зі студентами університетів і службами екстреної допомоги, щоб наголосити на важливості психічного благополуччя.

Раніше Фокус писав, як принцесі Уельській вдається так легко розташовувати людей до себе.