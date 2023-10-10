Кейт Миддлтон появилась на публике в ансамбле с очень ярким акцентом (фото)

Принцесса Уэльская вместе с мужем, принцем Уильямом, давно держат руку на теме психического здоровья.

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Во Всемирный день психического здоровья принц Уильям и Кейт Миддлтон провели молодежный форум в Бирмингеме, присоединившись к знаменитостям из BBC Radio 1. Мероприятие проводится в партнерстве с The Mix, ведущей цифровой благотворительной организацией для людей до 25 лет, сообщает Hello.

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На форум Кэтрин приехала в ярко-желтом пиджаке от LK Bennett в знак уважения к кампании YoungMinds #HelloYellow, черных брюках, такого же цвета топе и замшевых туфлях на каблуке.

В знак трогательной дани принцесса надела серьги, подаренные ей тренером регбийного клуба Мейденхеда Сарой Рентон, сделанные в память о ее 17-летней дочери Исси, которая покончила с собой в начале этого года

Мероприятие с участием королевских особ было посвящено теме "Исследование наших эмоциональных миров" и собрало 100 молодых делегатов, номинированных десятью ведущими благотворительными организациями в области психического здоровья и взаимодействия с молодежью.

Принцесса и принц Уэльские Фото: Getty

Группа обсудила конкретные проблемы психического здоровья нынешнего поколения, выяснила, что еще они могут сделать, чтобы понять и управлять своими эмоциями, а также обсудила решения, которые могли бы помочь им лучше заботиться о своем собственном психическом благополучии и психическом благополучии друг друга.

Форум проводится через год после того, как принц и принцесса приняли участие в специальном выпуске программы Newsbeat BBC Radio 1, посвященном Всемирному дню психического здоровья. В этом эпизоде они поговорили с четырьмя молодыми людьми о своем опыте и важности высказываний по вопросам психического здоровья.

"Их Королевские Высочества и Королевский фонд стремятся помочь найти решения, которые позволят молодым людям лучше заботиться о своем собственном благополучии и благополучии друг друга. В настоящее время ведется работа над следующим этапом усилий принца и принцессы по этому жизненно важному вопросу", – заявили в Кенсингтонском дворце.

Прогулка во вторник стала началом серии мероприятий для пары, которая уже несколько лет повышает осведомленность о проблеме психического здоровья, в том числе посредством своей кампании Heads Together, запущенной в 2016 году.

В течение следующих двух дней Уильям и Кейт примут участие в королевских встречах со студентами университетов и службами экстренной помощи, чтобы подчеркнуть важность психического благополучия.

Ранее Фокус писал, как принцессе Уэльской удается так легко располагать людей к себе.