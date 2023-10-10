Советник Кейт Миддлтон назвал ее секретные приемы в общении с людьми

Все, кому довелось работать с Кейт Миддлтон, не скрывают, что это было отличное сотрудничество.

Related video

41-летняя принцесса Уэльская Кейт давно завоевала любовь британцев тем, что всегда во время своих выходов на публику держится с достоинством, но никогда не демонстрирует превосходство. Во время мероприятий и многочисленных посещений школ, больниц и других организаций, патроном которых является, Кэтрин находит нужные слова, чтобы поддержать каждого. По словам советника принцессы профессора Питера Фонаги, исполнительного директора благотворительной организации Анны Фрейд, всем, кто работал с женой принца Уильяма, это очень нравилось, поскольку она умеет найти подход к каждому, пишет Hello.

Важно

Кейт Миддлтон посетила общественный центр, для поддержки украинцев (фото)

Фонаги, который является одним из ее консультантов в Центре раннего детства Королевского фонд, говорит, что она – "блестящий человек в общении".

Так, принцесса очень наблюдательна.

"Она сидела за столом с детьми и хорошо проводила время, когда один ребенок спросил ее: "За какую команду вы болеете?" Я видел ее, как бы смотрел, собирается ли она ответить или нет. Затем она сказала "Челси", и я не уверен, правда это или нет, но это было абсолютно правильное слово, которое можно было сказать этому ребенку. Только потом я заметил, что в одежде парня были цвета "Челси"", – вспоминает профессор.

Принцесса умеет найти подход к людям любого возраста Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Мужчина добавил, что принцесса проявляет искренний интерес к тем, кого она встречает во время своих публичных визитов.

"Она просто блестящий человек в общении с людьми. Если бы она была клиническим психологом, вы бы хотели пойти к ней на терапию, потому что вы бы почувствовали, что, если она заинтересована в вас, она действительно заинтересована в вас, а не думает о чем-то другом. И как исследователь я бы сказал, что ее настоящий талант — это творчество. Она очень изобретательна. Я думаю, она привнесла это из своего предыдущего обучения".

Кэтрин общается на равных со всеми

В январе этого года Кейт представила кампанию Shaping Us, чтобы подчеркнуть важность поддержки маленьких детей и тех, кто о них заботится, уделяя особое внимание психическому здоровью. Проект, который она называет "делом всей своей жизни", находится в разработке уже несколько лет. В 2015 году Кэтрин возглавила кампанию Heads Together, проводимую Королевским фондом в партнерстве с Анной Фрейд.

"Мне казалось, что из всех руководителей, участвовавших в то время, именно она разбиралась в психическом здоровье. Она действительно это поняла, и интерес возраста от 0 до 5 лет и поддержка раннего родительского интереса, очевидно, так же важны, как и укрепление психического здоровья детей, как и все остальное с точки зрения профилактики. Поэтому я думаю, что это область, в которой объединились ее интересы в области психического здоровья и укрепления психического здоровья, а также в раннем детстве. Я думаю, что частью ее амбиций по созданию лучшего общества является также создание лучшего общества для благополучия. Другими словами, предотвращение психических заболеваний", – отмечает Фонаги.

Кейт встречалась с группой из восьми экспертов из академических кругов, науки и сферы раннего детства, чтобы оказать поддержку и дать советы по ее работе в Центре раннего детства Королевского фонда, включая профессора Фонаги:

"Меня это интригует: она предлагает новые идеи и разные способы ведения дел, а также подчеркивает важные аспекты развития детей, о которых она читает, слышит, наблюдает и хочет участвовать и продвигать. Поэтому ее очень интересует, например, то, как разные культуры воспитывают своих детей по-разному, но одинаково эффективно. И я думаю, что у нее есть возможность продвигать множественность ухода за детьми, а не просто один метод, подходящий всем".

Ранее Фокус писал, что Кейт сыграла в регби в инвалидной коляске.