Кейт Миддлтон посетила общественный центр, для поддержки украинцев (фото)

Принцесса Уэльская помогла упаковать посылки с гуманитарной помощью для Украины.

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон присоединилась к волонтерам в общественном центре "Всі разом" в графстве Беркшир (Англия — ред.), чтобы поддержать украинцев, пострадавших от войны, развязанной Российской Федерацией против Украины, сообщает Hello Magazine.

41-летняя Кейт Миддлтон, засучив рукава, помогала упаковать пожертвования, такие как еда и одежда, которые будут отправлены в Украину для оказания гуманитарной помощи.

Визит королевской особы совпал с годовщиной создания центра "Всі разом", который был основан украинкой Натальей Виль и Эшли Туми из Великобритании. Женщины объединились, чтобы поддержать беженцев из Украины.

Фото: GettyImages

Занятия в центре предоставляют вынужденным переселенцам из Украины возможность найти поддержку, совет и построить дружеские отношения в местном сообществе. Во время визита волонтеры рассказали Кейт Миддлтон о различных услугах, предоставляемых центром.

Фото: GettyImages

Принцесса также присоединилась к занятию декоративно-прикладного искусства в центре, где она помогла детям сделать ленты и с радостью покрыла руку синей краской.

Фото: GettyImages

Кейт Миддлтон вручили красивый букет сине-желтых цветов.

Фото: GettyImages

Толпа собралась возле общественного центра, и Кейт нашла время, чтобы поообщаться и обнять людей, которые ее ждали.

Фото: GettyImages

На встречу она одела брюки и модный свитер-жилет поверх белоснежной рубашки.

Свои темные локоны Кейт уложила в свободные волны в стиле 70-х, она дополнила их изящными серьгами-кольцами.

Ранее, Фокус сообщал, что Кейт Миддлтон второй раз за неделю появилась в одном и том же наряде. Раньше принцесса Уэльская не носила костюмы в полоску, но теперь, похоже, она обратила на них внимание.