Кейт Миддлтон рассказала, как помогает принцу Джорджу подготовиться к экзаменам

Мальчик ходит в шестой класс, однако его родители уже приблизительно определились с заведением, куда он отправиться после школы.

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41-летняя принцесса Уэльская – мама троих детей, которые ходят в школу Лембрук в Беркшире. Сейчас многодетная мать помогает своему старшему сыну, 10-летнему принцу Джорджу, подготовиться к экзаменам, пишет Hello.

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"Я помогала Джорджу готовиться к предстоящим экзаменам, поэтому знаю, насколько сложной может быть математика. Джордж только начинает проходить тестирование. Он говорит: "Мама, я все время сдаю тесты". Но когда дело доходит до A-level, ты чувствуешь, что уже на нем", – рассказала Кейт во время визита в Кардифф шестиклассникам, которые готовились к экзаменам по математике на уровне "А".

Чтобы поддержать сына во время предстоящих экзаменов, Кэтрин даже отказалась от поездки в Сингапур с принцем Уильямом, где 7 ноября состоится церемония вручения премии Earthshot Prize. Эта дата совпадает с экзаменами первенца королевской пары.

Все трое детей принца Уильяма и принцессы Кейт ходят в школу Лембрук в Беркшире Фото: Getty Images

Джордж заканчивает шестой класс и, скорее всего, будет сдавать вступительные экзамены в будущую частную школу. Ходят слухи, что он может учиться в Итонском колледже, как его отец Уильям, или в Альма-матер его матери, колледже Мальборо.

Поскольку принц получает частное образование, он, скорее всего, будет сдавать общие предварительные тесты ISEB, которые обычно сдаются учениками 6 или 7 классов. Они включают в себя четыре теста – математику, английский (чтение, понимание и грамматика), устные и невербальные рассуждения. Стандартное время четырех тестов составляет 2 часа 15 минут, и их можно сдавать в собственной школе ученика или в старшей школе, в которую он подает заявление.

Джордж вряд ли поменяет школу до 13 лет, но вступительные экзамены обычно сдаются за три года.

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