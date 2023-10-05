Кейт Міддлтон відвідала громадський центр, для підтримки українців (фото)

Принцеса Уельська допомогла упакувати посилки з гуманітарною допомогою для України.

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Принцеса Уельська Кейт Міддлтон приєдналася до волонтерів у громадському центрі "Всі разом" у графстві Беркшир (Англія — ред.), щоб підтримати українців, які постраждали від війни, розв'язаної Російською Федерацією проти України, повідомляє Hello Magazine.

41-річна Кейт Міддлтон, засукавши рукава, допомагала упакувати пожертви, такі як їжа та одяг, які будуть відправлені в Україну для надання гуманітарної допомоги.

Візит королівської особи збігся з річницею створення центру "Всі разом", який заснували українка Наталя Віль та Ешлі Тумі з Великої Британії. Жінки об'єдналися, щоб підтримати біженців з України.

Фото: GettyImages

Заняття в центрі надають вимушеним переселенцям з України можливість знайти підтримку, пораду та побудувати дружні стосунки в місцевій спільноті. Під час візиту волонтери розповіли Кейт Міддлтон про різні послуги, які надає центр.

Фото: GettyImages

Принцеса також долучилася до заняття декоративно-ужиткового мистецтва в центрі, де вона допомогла дітям зробити стрічки та з радістю покрила руку синьою фарбою.

Фото: GettyImages

Кейт Міддлтон вручили гарний букет синьо-жовтих квітів.

Фото: GettyImages

Натовп зібрався біля громадського центру, і Кейт знайшла час, щоб поспілкуватися і обійняти людей, які на неї чекали.

Фото: GettyImages

На зустріч вона одягла штани і модний светр-жилет поверх білосніжної сорочки.

Свої темні локони Кейт уклала у вільні хвилі в стилі 70-х, вона доповнила їх витонченими сережками-кільцями.

Раніше Фокус повідомляв, що Кейт Міддлтон вдруге за тиждень з'явилася в одному і тому ж вбранні. Раніше принцеса Уельська не носила костюми в смужку, але тепер, схоже, вона звернула на них увагу.