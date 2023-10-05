Кейт Миддлтон сыграла в регби в инвалидной коляске (фото)

Принцесса Уэльская является покровительницей Футбольной лиги регби.

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41-летняя принцесса Уэльская Кейт отправилась в Халл на северо-востоке Англии, где, среди прочего, сыграла в регби на инвалидных колясках, чтобы подчеркнуть инклюзивность этого вида спорта, пишет People.

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Главной целью Кэтрин было показать положительное влияние Лиги регби для людей с ограниченными возможностями на тех, кто занимается этим видом спорта. Она также хотела продемонстрировать, как спорт помогает справиться с неравенством и предоставить людям платформу для развития своих навыков и физической формы независимо от обстоятельств и происхождения. Ко всему, она – покровитель Футбольной лиги регби. Эта должность перешла к ней от принца Гарри после того, как он сложил с себя королевские обязанности в 2020 году.

Принцесса поучаствовала в дневных мероприятиях, организованных Футбольной лигой регби, футбольным клубом "Халл" и университетом Халла, где члены команд Лиги регби "Халл" по регби для инвалидов-колясочников, людей с ограниченными физическими возможностями и людей с ограниченными возможностями обучения играли в неконкурентных матчах и тренировали навыки. Студенты Центра передового опыта футбольного клуба "Халл" также приняли участие в рамках обучения в различных формах Лиги регби для людей с ограниченными возможностями.

Кейт играла не хуже опытных спортсменов

Лига регби на колясках в настоящее время является наиболее инклюзивным форматом в Лиге регби, предоставляющим возможность всем играть вместе, независимо от пола или инвалидности.

Кейт также рассказали о Лиге регби для людей с ограниченными возможностями (PDRL), полноконтактной версии игры, адаптированной для игроков с физическими недостатками, которые хотят получить доступ к беговой версии этого вида спорта, и Лиге регби для людей с ограниченными возможностями обучения (LDRL), не соревновательная версия этого вида спорта, специально адаптированная для людей с ограниченными возможностями обучения.

На Кейт был темно-синий спортивный костюм, состоящий из футболки и брюк, с эмблемой лиги и белые кроссовки. Свои волосы она собрала в хвост. Отметим, что пальцы на ее правой руке снова были перемотаны.

Пальцы принцессы на правой руке были перемотаны Фото: Getty Images

На фото, опубликованных в сети, видно, что королевская особа играла на равных с другими спортсменами.

В январе этого года принцесса Уэльская устроила прием для сборной Англии по регби на колясках во дворце Хэмптон-Корт в честь того, что в ноябре прошлого года игроки стали чемпионами мира.

Ранее Фокус писал, что в июне Кейт сыграла в регби с экс-звездой сборной Англии Дэнни Кэра.