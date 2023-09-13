Раскрыта причина перебинтованной руки Кейт Миддлтон (фото)

Накануне королевская персона посетила тюрьму в Англии.

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Стало известно, почему у Кейт Миддлтон была перебинтована рука во время последнего публичного появления. Об этом пишет People.

Накануне 41-летняя принцесса Уэльская посетила мужскую тюрьму HMP High Down в Суррее, Англия. Супруга принца Уильяма улыбалась, когда прибыла, и носила повязку на правой руке.

Указательный и средний пальцы принцессы Уэльской были сцеплены вместе. Оказалось, что она повредила руку, играя на батуте со своими детьми, 10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи. Представитель Кенсингтонского дворца подтвердил, что это "небольшая травма, ничего серьезного".

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Рука Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Королевская особа ранее носила бинты на правой руке и несколько раз носила ленту вокруг большого пальца правой руки в прошлом году, во время визита в больницу округа Королевский Суррей в октябре 2022 года и Национальной службы благодарности к Платиновому юбилею королевы Елизаветы в июне того же года.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Вероятно, Кейт наложила бинт, чтобы помочь залечить повседневные травмы, полученные во время ее практических хобби, таких как кулинария, садоводство или пчеловодство.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям отдали детей в необычную школу.

Также Фокус писал о появлении принцессы Уэльской на спортивном событии во Франции в стильном брючном костюме.