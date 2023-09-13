Розкрита причина перебинтованої руки Кейт Міддлтон (фото)
Напередодні королівська персона відвідала вʼязницю в Англії.
Стало відомо, чому в Кейт Міддлтон була перебинтована рука під час останньої публічної появи. Про це пише People.
Напередодні 41-річна принцеса Уельська відвідала чоловічу в’язницю HMP High Down у Сурреї, Англія. Дружина принца Вільяма посміхалася, коли прибула, і носила пов'язку на правій руці.
Вказівний і середній пальці принцеси Уельської були зчеплені разом. Виявилося, що вона пошкодила руку, граючи на батуті зі своїми дітьми, 10-річним принцом Джорджем, 8-річною принцесою Шарлоттою та 5-річним принцем Луї. Речник Кенсінгтонського палацу підтвердив, що це "невелика травма, нічого серйозного".
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Королівська особа раніше носила бинти на правій руці та кілька разів носила стрічку навколо великого пальця правої руки минулого року, під час візиту до лікарні округу Королівський Суррей у жовтні 2022 року та Національної служби подяки до Платинового ювілею королеви Єлизавети в червні того ж року.
Ймовірно, Кейт наклала бинт, щоб допомогти залікувати повсякденні травми, отримані під час її практичних хобі, таких як кулінарія, садівництво чи бджільництво.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям віддали дітей у незвичну школу.
Також Фокус писав про появу принцеси Уельської на спортивній події у Франції у стильному штанному костюмі.