Діамантові сережки та персоналізована підвіска: Кейт Міддлтон відвідала вʼязницю (фото)

Принцеса Уельська опікується питанням боротьби увʼязнених із залежностями.

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Кейт Міддлтон у стильному штанному костюмі відвідала вʼязницю. Про це пише People.

Принцеса Уельська 12 вересня 2023 року дізнавалася, як ув'язнені отримують підтримку від своїх залежностей. Дружина принца Вільяма відвідала в’язницю HMP High Down у графстві Суррей, Англія.

Мама трьох дітей спостерігала, як Forward Trust, королівським патроном якого вона є, допомагає працівникам системи кримінального правосуддя впоратися із залежністю та вилікуватися від неї. Їй показали, через що проходить сім’я під час звичайного візиту до в’язниці, починаючи з необхідного процесу безпеки.

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Кейт Міддлтон зʼявилася на публіці в білосніжному штанному костюмі (фото)

Повідомляється, що High Down, чоловіча в'язниця з приблизно 1100 ув'язненими, працювала над тим, щоб забезпечити більш позитивний досвід, зокрема для дітей.

Залежність була однією з перших проблем, якою Кейт зайнялася після виходу заміж за принца Вільяма у 2011 році. Це допомогло їй підвищити обізнаність про психічне здоров’я, особливо про вплив, який воно має на маленьких дітей.

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Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Для нетипового королівського візиту принцеса Уельська обрала фіолетовий штанний костюм свого улюбленого бренду Alexander McQueen, який доповнила білим топом.

На ногах невістки британського короля були замшеві туфлі-човники від Gianvito Rossi.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

У ролі аксесуарів Кейт Міддлтон обрала діамантові сережки від Kiki McDonough та персоналізовану золоту підвіску з ініціалами Джорджа, Шарлотти та Луї. Волосся королівської персони було укладене локонами. А права рука принцеси була перебинтована.

Рука Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кетрін Міддлтон та принц Вільям порушили головну шкільну традицію.

Також Фокус писав про відхід улюбленої дизайнерки Кейт Міддлтон з посади креативної директорки бренду Alexander McQueen.