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Стиль життя

Кейт Міддлтон та принц Вільям порушили головну шкільну традицію

Кейт Міддлтон та принц Вільям, принцеса шарлотта принц джордж, принц луї, діти уельських, навчальний рік, школа ламбрук
Фото: Getty Images | Кейт Міддлтон та принц Вільям

Восени 2023 спадкоємці принца та принцеси Уельських вирушили в школу Lambrook у Беркширі.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям порушили головну шкільну традицію у вересні 2023 року. Про це пише ET.

За даними видання, принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї почали навчання в середу, 6 вересня, у школі Lambrook у сільській місцевості графства Беркшир. Проте цей вибір є серйозною зміною, оскільки Вільям і його менший брат, принц Гаррі, відвідували школи для хлопчиків.

Сини короля Чарльза ІІІ та покійної принцеси Діани відвідували школи Wetherby і Ludgrove School, навчальні заклади для хлопчиків. Джерело пояснило, що, окрім спільного навчання, школа Lambrook "забезпечила конфіденційність принца та принцеси Уельських, поки їхні королівські нащадки навчаються в закладі".

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Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Fullscreen
Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми
Фото: princeandprincessofwales/instagram

"Принц і принцеса Уельські зробили все можливе, щоб захистити своїх дітей від тиску їхнього майбутнього, щоб вони могли насолоджуватися нормальним дитинством", — сказало джерело.

Діти Уельських спочатку почали навчатися в школі Lambrook у вересні 2022 року після того, як родина переїхала з Кенсінгтонського палацу до Віндзора. Перед переїздом Шарлотта та Джордж були зараховані до Thomas’s Battersea у Лондоні, тоді як Луї був ще надто малим і на той час відвідував дитячий садок. Виступаючи на заході минулого року, принц Вільям розповів, що Джордж і Шарлотта "з нетерпінням чекали" на початок навчального року в Lambrook і мали "багато питань".

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Fullscreen
Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон у бездоганному штанному костюмі відвідала спортивну подію у Франції.

Також Фокус писав про копіювання Кейт Міддлтон стилю Меган Маркл.