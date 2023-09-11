Кейт Міддлтон запідозрили в копіюванні стилю Меган Маркл (фото)

У Кейт Міддлтон є свій роками вироблений стиль, але навіть вона не захищена від модних казусів і порівнянь.

Related video

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон давно стала іконою стилю не тільки для британських жінок, а й для модниць усього світу. Вона з однаковою гідністю носить дизайнерські сукні та брючні костюми, жіночні речі та спортивні. Однак є в її житті один момент, які здатний чимало зіпсувати настрій навіть такій стриманій дамі, як Кейт Міддлтон, а саме — постійне порівняння її та Меган Маркл, дружини молодшого брата принца Вільяма, принца Гаррі. Ба більше, були випадки, коли стиліста Кетрін звинувачували в тому, що той копіює ансамблі Меган.

Так, торік герцогиня і принцеса приголомшили майже однаковими білими комбінезонами з різницею всього в три місяці. 15 квітня 2022 року Меган прийшла в будівлю Міністерства оборони Нідерландів у Зейдерпарку на прийом для друзів і сім'ї Ігор Нескорених. Вона мала шикарний вигляд у великому білому піджаку і білих штанах у тон.

Це був двобортний вовняний піджак вартістю 2100 фунтів, і зшиті на замовлення штани з високою талією. Усе — від Valentino. Монохромний образ був досить зібраним, але в ньому був присутній елемент невимушеності через великий розмір піджака.

Ансамбль Меган доповнила білою сумкою через плече Valentino Garavani One Stud зі шкіри наппа за 2390 фунтів стерлінгів і туфлями Aquazzura за 905 фунтів стерлінгів.

Три місяці потому Кейт Міддлтон була помічена в дуже схожому образі, але з двома істотними відмінностями. Принцеса вийшла 2 серпня 2022 року, щоб подивитися плавання під час Ігор Співдружності 2022 року. Вона мала приголомшливий вигляд у білому піджаку від Alexander McQueen вартістю близько 1174 фунтів стерлінгів, штанах у тон і простій білій футболці.

Що стосується прикрас, то Кетрін одягла сережки Mappin & Webb Empress Diamond Sleeper з білого золота за 2500 фунтів стерлінгів і відповідне кольє за 2250 фунтів стерлінгів. Образ завершували туфлі на плоскій підошві тілесного кольору.

Ще раз в аналогічному ансамблі вона з'явилася 2023 року. Причому цього разу схожим був не тільки білий костюм, а й зачіска, а також практично ідентичні підвіска і туфлі, а також біла сумочка.

З цього приводу користувачі мережі зазначили, що стиліст Кейт Міддлтон повністю скопіював образ, на що прозвучала така відповідь:

"Перш ніж нападати на мене, прочитайте уважно написане. Я наголошую, що справа не тільки в білому костюмі, справа не тільки в пасмах хвилями, справа не тільки в білих аксесуарах, справа не тільки в круглому кулоні, справа не тільки в макіяжі, справа не тільки в засмаглій шкірі, просоченій літнім сонцем. При створенні образу важливо враховувати все, що разом створює образ, атмосферу".

У відповідь на це користувачі пожартували, що стиліст Кетрін вирішив потролити публіку.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл звинувачували в копіюванні стилю Кейт Міддлтон.