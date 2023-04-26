Меган Маркл звинувачують у копіюванні Кейт Міддлтон

Герцогиня Сассекська вперше за тривалий час зʼявилася на публіці та спровокувала активні обговорення в мережі.

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Меган Маркл почали порівнювати з принцесою Уельською після того, як вона представила свій новий образ під час першої публічної появи за останні кілька місяців. Про це пише Sky News.

Колишня зірка американських фільмів та серіалів зняла короткий вступ для свого давнього друга, фотографа та громадського активіста Мізана Гаррімана перед його виступом на TED.

Короткий ролик дружини принца Гаррі став її першою появою після того, як Букінгемський палац повідомив, що вона не буде відвідувати коронацію короля Чарльза III разом зі своїм чоловіком 6 травня 2023.

"Наш наступний доповідач має "надивлене око" на гарні фотографії", — сказала Меган у своєму попередньо записаному вступі.

"Я відчула його талант з перших хвилин, оскільки він зафіксував багато значущих моментів для мене та моєї родини, і я знаю, що є багато інших, які поділяють цей досвід".

Містер Гарріман зробив деякі з найвідоміших фотографій Сассекських після того, як вони залишили королівську родину в 2020 році, включно з оголошенням про другу вагітність Меган і першим портретом принцеси Лілібет.

Меган Маркл

У короткому ролику волосся мами двох вийшло світліше та пряміше, ніж зазвичай. Вона доповнила образ натуральним макіяжем і рожевою сукнею-футляром кольору Brandon Maxwell із перероблених матеріалів.

Новий образ герцогині дещо відрізняється від її попередньої публічної появи на благодійному гала-концерті в Нью-Йорку з принцом Гаррі в грудні 2022.

Її нову зачіску почали порівнювати з принцесою Уельською Кейт Міддлтон, і деякі коментатори припустили, що Меган намагалася скопіювати фірмовий образ дружини принца Вільяма.

"Сумна Меган Маркл так хоче бути Кейт Міддлтон", — сказав один користувач у Twitter.

Кейт Міддлтон Фото: Скриншот

Нагадаємо, Меган Маркл показала новий стильний образ.

Також Фокус писав про вихід у світ принца Гаррі та Меган Маркл.