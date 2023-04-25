Меган Маркл представила новий стильний образ (фото)

Меган Маркл трималася в тіні на фоні драми з королівською сім'єю, але напередодні вона продемонструвала новий образ, несподівано з'явившись у відеозверненні.

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41-річна герцогиня Сассекська дебютувала з новим образом. Меган Маркл виступила у відеозверненні, представляючи свого доброго друга Місана Гаррімана на TED Talk. Про це пише PageSix.

Її колір волосся став світлішим і з рудими відблисками. Крім того, її шанувальники припустили, що вона зробила процедуру кератинового випрямлення волосся.

Кілька років тому Маркл сказала Beauty Banter, що вона "релігійно" використовує засоби для розгладження пухнастого волосся Oléo-Relax від Kérastase, і кажуть, що Кейт Міддлтон також користується цією лінією.

Меган зробила макіяж із блискучою помадою, рожевими рум'янами та димчасто-карими очима. Вона була одягнена у простий бежевий топ без рукавів.

"Наш наступний спікер має неперевершене чуття на хороші фото", — сказала Маркл у своєму виступі, вітаючи роботу Гаррімана, який минулого року сфотографував принцесу Лілібет на честь її першого дня народження.

Поява герцогині сталася після того, як стало відомо, що вона не буде присутня на коронації короля Чарльза 6 травня. Подія також відбувається під час дня народження Арчі, і вона буде вдома, щоб піклуватися про їхню молодшу дочку Лілібет.

Принц Гаррі буде на службі сам і планує повернутися до Каліфорнії відразу після цього, оскільки не братиме участі в інших заходах, пов'язаних із церемонією.

Нагадаємо, минулого тижня The Telegraph повідомив, що в 2021 році Маркл написала листа королю Чарльзу, в якому висловила своє занепокоєння з приводу "неусвідомленої упередженості" в королівській родині.

Також Фокус писав про ставлення британців до відсутності Меган Маркл на коронації Карла III.