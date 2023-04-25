Меган Маркл представила новый стильный образ (фото)

Меган Маркл держалась в тени на фоне продолжающейся драмы с королевской семьей, но накануне она продемонстрировала новый образ, неожиданно появившись в видеообращении.

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41-летняя герцогиня Сассекская дебютировала с новым образом. Меган Маркл выступила в видеообращении, представляя своего хорошего друга Мисана Гарримана на TED Talk. Об этом пишет PageSix.

Ее цвет волос стал более светлым и с рыжими бликами. Кроме того, ее поклонники предположили, что она сделала процедуру кератинового выпрямления волос.

Несколько лет назад Маркл сказала Beauty Banter, что она "религиозно" использует средства для разглаживания пушистых волос Oléo-Relax от Kérastase, и говорят, что Кейт Миддлтон также пользуется этой линией.

Меган сделала макияж с блестящей помадой, розовыми румянами и дымчато-карими глазами. Она была одета в простой бежевый топ без рукавов.

"Наш следующий спикер обладает непревзойденным чутьем на хорошие фотографии", — сказала Маркл в своем выступлении, приветствуя работу Гарримана, который в прошлом году сфотографировал принцессу Лилибет в честь ее первого дня рождения.

Появление герцогини произошло после того, как стало известно, что она не будет присутствовать на коронации короля Чарльза 6 мая. Событие также происходит во время дня рождения Арчи, и она будет дома, чтобы заботиться об их младшей дочери Лилибет.

Принц Гарри будет на службе сам и планирует вернуться в Калифорнию сразу после этого, поскольку не будет участвовать в других мероприятиях, связанных с церемонией.

Напомним, на прошлой неделе The Telegraph сообщил, что в 2021 году Маркл написала письмо королю Чарльзу, в котором выразила свою обеспокоенность по поводу "неосознанной предвзятости" в королевской семье.

Также Фокус писал об отношении британцев к отсутствию Меган Маркл на коронации Карла III.