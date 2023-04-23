Меган Маркл написала личное письмо Карлу ІІІ после скандального интервью Опре Уинфри

Во время разговора с американской телеведущей в 2021 году герцогиня Сассекская призналась, что в Букингемском дворце звучали расистские заявления относительно ее сына.

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Меган Маркл написала личное письмо королю Карлу III сразу после интервью Опре Уинфри в 2021 году. Об этом пишет Daily Telegraph.

В марте 2021 года принц Гарри и его жена, бывшая американская актриса Меган Маркл дали скандальное интервью телеведущей Опре Уинфри о своем опыте взаимодействия с королевской семьей и о решении сложить обязанности и переехать в Калифорнию вскоре после рождения сына Арчи.

В разговоре Сассекских и Уинфри было несколько показательных моментов, которые раскрыли отца Гарри, короля Карла III, брата, принца Уильяма и бабушку, покойную королеву Елизавету II, в отрицательном свете.

Тогда же Меган Маркл написала письмо непосредственно отцу супруга после того, как интервью Опры вышло в эфир, чтобы попытаться наладить взаимодействие.

Герцог и герцогиня Сассекские обвинили королевскую семью в том, что когда актриса была беременна сыном Арчи, "были беспокойства и разговоры о том, насколько темной может быть его кожа, когда он родится".

Меган Маркл написала личное письмо королю Карлу ІІІ

В своем письме Карлу ІІІ Меган якобы написала, что не пытается обвинить одно конкретное лицо в расизме, а озабочена бессознательной предвзятостью. Король якобы ответил, сказав, что он разочарован тем, что Сассекская заявила об этом так публично и в условиях продолжительного семейного раскола.

И Карл III, и Меган, судя по всему, согласились, что замечание касательно тона кожи было "невинным наблюдением".

Впоследствии представитель супруги принца Гарри опубликовал в социальных сетях ответ:

"Герцогиня Сассекская живет своей жизнью в настоящем, не думая о переписке двухлетней давности, связанной с разговорами четырехлетней давности. Любое другое предложение является ложным и откровенно смешным. Мы призываем таблоидные СМИ и разнообразных королевских корреспондентов прекратить изнурительный цирк".

Кроме того, Меган не посетит коронацию 6 мая. Событие также происходит во время дня рождения Арчи, и она будет дома, чтобы заботиться об их младшей дочери Лилибет.

Принц Гарри будет на службе сам и планирует вернуться в Калифорнию сразу после этого, поскольку не будет участвовать в других мероприятиях, связанных с церемонией.

Меган Маркл Фото: Скриншот

Напомним, почему Кейт Миддлтон обиделась на герцогиню Сассекскую.

Также Фокус писал об отношении британцев к отсутствию Меган Маркл на коронации Карла III.