Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Меган Маркл написала личное письмо Карлу ІІІ после скандального интервью Опре Уинфри

меган маркл коронация, коронация карла, меган маркл принц гарри интервью опре винфри, меган маркл письмо карлу
Фото: Getty Images | Король Карл III, королева-консорт Камилла и Меган Маркл

Во время разговора с американской телеведущей в 2021 году герцогиня Сассекская призналась, что в Букингемском дворце звучали расистские заявления относительно ее сына.

Related video

Меган Маркл написала личное письмо королю Карлу III сразу после интервью Опре Уинфри в 2021 году. Об этом пишет Daily Telegraph.

В марте 2021 года принц Гарри и его жена, бывшая американская актриса Меган Маркл дали скандальное интервью телеведущей Опре Уинфри о своем опыте взаимодействия с королевской семьей и о решении сложить обязанности и переехать в Калифорнию вскоре после рождения сына Арчи.

В разговоре Сассекских и Уинфри было несколько показательных моментов, которые раскрыли отца Гарри, короля Карла III, брата, принца Уильяма и бабушку, покойную королеву Елизавету II, в отрицательном свете.

Тогда же Меган Маркл написала письмо непосредственно отцу супруга после того, как интервью Опры вышло в эфир, чтобы попытаться наладить взаимодействие.

Герцог и герцогиня Сассекские обвинили королевскую семью в том, что когда актриса была беременна сыном Арчи, "были беспокойства и разговоры о том, насколько темной может быть его кожа, когда он родится".

Меган Маркл написала личное письмо королю Карлу ІІІ

В своем письме Карлу ІІІ Меган якобы написала, что не пытается обвинить одно конкретное лицо в расизме, а озабочена бессознательной предвзятостью. Король якобы ответил, сказав, что он разочарован тем, что Сассекская заявила об этом так публично и в условиях продолжительного семейного раскола.

И Карл III, и Меган, судя по всему, согласились, что замечание касательно тона кожи было "невинным наблюдением".

Впоследствии представитель супруги принца Гарри опубликовал в социальных сетях ответ:

"Герцогиня Сассекская живет своей жизнью в настоящем, не думая о переписке двухлетней давности, связанной с разговорами четырехлетней давности. Любое другое предложение является ложным и откровенно смешным. Мы призываем таблоидные СМИ и разнообразных королевских корреспондентов прекратить изнурительный цирк".

Кроме того, Меган не посетит коронацию 6 мая. Событие также происходит во время дня рождения Арчи, и она будет дома, чтобы заботиться об их младшей дочери Лилибет.

Принц Гарри будет на службе сам и планирует вернуться в Калифорнию сразу после этого, поскольку не будет участвовать в других мероприятиях, связанных с церемонией.

Меган Маркл Fullscreen
Меган Маркл
Фото: Скриншот

Напомним, почему Кейт Миддлтон обиделась на герцогиню Сассекскую.

Также Фокус писал об отношении британцев к отсутствию Меган Маркл на коронации Карла III.