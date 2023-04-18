Известны новые подробности о драме вокруг того, кто был с покойной королевой Елизаветой в течение последних часов.

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Стало известно, почему Кейт Миддлтон обиделась на Меган Маркл. Об этом пишет Daily Telegraph.

Раскрываются новые подробности о драме вокруг того, кто в конце концов был с покойной королевой Елизаветой в течение последних часов – и почему разрыв Меган Маркл с семьей означал, что Кейт Миддлтон должна была остаться дома.

Согласно данным издания, принцесса Уэльская неохотно осталась, когда принц Уильям ехал в Балморал на фоне новостей о том, что здоровье монарха ухудшается, путешествуя на частном самолете со своими дядями, принцами Эндрю и принцем Эдвардом, а также супругой Эдварда Софи.

Когда семья собралась в Шотландском нагорье 8 сентября, Карл III заключил соглашение со своим сыном и невесткой, чтобы оставить Кейт дома и не позволить Меган приехать с принцем Гарри.

В то время Меган и Гарри – уже в значительной степени отдалены от своих родственников – были в Европе в бурной рабочей поездке.

Королевский автор, журналист и комментатор Роберт Джобсон объяснил, что когда родственники бросились к королеве, Карл III попросил сына не брать с собой жену, объяснив: "Если Кэтрин не приедет, Меган тоже не сможет, это не подходит для жен, чтобы присутствовать" .

Меган Маркл и королева Елизавета II Фото: Getty Images

"Гарри настаивал на том, чтобы Меган уехала с ним в Шотландию, поскольку жизнь королевы закончилась, но король сказал, что это только для детей и внуков, чтобы быть с королевой", — сказал Джобсон.

"Кейт намеренно держалась в стороне, но она отчаянно хотела быть там с королевой в ее последние минуты. Это съело Кейт и породило обиду на Меган".

Меган Маркл и Кейт Миддлтон на похоронах королевы Елизаветы II Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон сказала Меган Маркл "сидеть позади" на коронации Карла ІІІ.

Также Фокус писал о реакции экспертов на нарушение протокола Кейт Миддлтон.