Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол: реакция экспертов

Жена принца Уильяма поэкспериментировала с цветом лака для ногтей.

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Кейт Миддлтон заметили с красным лаком на ногтях, когда она посетила церковную службу в Пасхальное воскресенье. О реакции на нарушение королевского протокола принцессой Уэльской пишет New York Post.

Жена старшего сына Карла III посетила религиозное собрание вместе с мужем, 40-летним принцем Уильямом, и их тремя детьми, 9-летним принцем Джорджем, 7-летней принцессой Шарлоттой и 4-летним принцем Луи, где она продемонстрировала идеальный костюм королевского синего оттенка.

Но контрастный маникюр мамы трех возмутил многих роялистов, поскольку сообщалось, что покойная королева Елизавета II не одобряла яркий лак для ногтей.

По данным многих изданий, мама Карла ІІІ придерживалась одного светло-розового цвета от Essie под названием "Ballet Slippers", и ожидала, что другие королевские женщины сделают то же самое.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Некоторые в социальных сетях утверждали, что Миддлтон это не совсем удалось, а один написал: "Жаль, что вся фотосессия [королевской семьи] испорчена наглым красным лаком для ногтей Кейт. Это не протокол, и Кейт Миддлтон пристыдила всю семью. Шок".

Другой свирепствовал: "Меган [Маркл] отменили за "нарушение протокола" только за то, что она носила лак для ногтей, который не был розовым. Теперь вот Кейт Миддлтон с красным лаком для ногтей, скажут ли нам, насколько это смело?"

Однако другие похвалили принцессу за смелый поступок.

Уэльсы во время пасхальной службы 2023 Фото: Getty

"Кейт Миддлтон с красным лаком для ногтей. Сопровождение новых времен, модернизация и инновации важны, и дворянство не станет менее благородным, а более вовлеченным в превращение", – подбодрился один.

Историк Марлен Кениг ранее рассказала Town & Country, что официальных правил относительно того, какой лак могут носить члены королевской семьи, нет, то есть Миддлтон, возможно, вообще не нарушала протокол.

Напомним, королевский гинеколог рассказал о первых родах Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал об образе четырехлетнего принца Луи во время Пасхи 2023.