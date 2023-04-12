Кейт Міддлтон порушила королівський протокол: реакція експертів

Дружина принца Вільяма поекспериментувала з кольором лаку для нігтів.

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Кейт Міддлтон помітили з червоним лаком на нігтях, коли вона відвідала церковну службу у Великодню неділю. Про реакцію на порушення королівського протоколу принцесою Уельською пише New York Post.

Дружина старшого сина Карла ІІІ відвідала релігійне зібрання разом із чоловіком, 40-річним принцом Вільямом, і їхніми трьома дітьми, 9-річним принцом Джорджем, 7-річною принцесою Шарлоттою та 4-річним принцом Луї, де вона продемонструвала ідеальний костюм королівського синього кольору.

Але контрастний манікюр мами трьох обурив багатьох роялістів, оскільки повідомлялося, що покійна королева Єлизавета II не схвалювала яскравий лак для нігтів.

За даними багатьох видань, мама Карла ІІІ дотримувалася одного світло-рожевого кольору від Essie під назвою "Ballet Slippers", і очікувала, що інші королівські жінки зроблять те саме.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Дехто в соціальних мережах стверджував, що Міддлтон це не зовсім вдалося, а один написав: "Шкода, що вся фотосесія [королівської родини] зіпсована нахабним червоним лаком для нігтів Кейт. Це не протокол, і Кейт Міддлтон присоромила всю родину. Шок".

Інший лютував: "Меган [Маркл] скасували за "порушення протоколу" лише за те, що вона носила лак для нігтів, який не був рожевим. Тепер ось Кейт Міддлтон з червоним лаком для нігтів, чи скажуть нам, наскільки це сміливо?"

Проте інші похвалили принцесу за сміливий вчинок.

Уельси під час великодньої служби 2023 Фото: Getty

"Кейт Міддлтон з червоним лаком для нігтів. Супровід нових часів, модернізація та інновації є важливими, і дворянство не стане менш шляхетним, а більш втягненим у перетворення", – підбадьорився один.

Історик Марлен Кеніг раніше розповіла Town & Country, що офіційних правил щодо того, який лак можуть носити члени королівської родини, немає, тобто Міддлтон, можливо, взагалі не порушувала протокол.

Нагадаємо, королівський гінеколог розповів про перші пологи Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про образ чотирирічного принца Луї під час Великодня 2023.