Королівський гінеколог розкрив деталі перших пологів Кейт Міддлтон

Від моменту госпіталізації Кейт Міддлтон до клініки і до народження принца Джорджа минуло 12 годин.

Related video

79-річний Маркус Сетчел, який вів першу вагітність Кейт Міддлтон, в інтерв'ю The Telegraph розповів, як пройшли перші пологи королівської особи, коли вона 22 червня 2013 року народила первістка, принца Джорджа.

За словами лікаря, він відклав свій вихід на пенсію, щоб прийняти пологи у герцогині Кембриджської. Йому допомагали два інші гінекологи, Алан Фартінг та Гай Торп-Біст, які працювали з ним у крилі Ліндо у лікарні Святої Марії.

Дружина принца Вільяма приїхала до медустанови рано вранці 22 червня, а дитина з'явилася на світ приблизно через 12 годин.

"Я думаю, що при народженні принца Джорджа я намагався постійно нагадувати собі, що насправді це просто ще одна дитина з батьками, які, ймовірно, відчувають ті ж емоції, біль і дискомфорт, що й інші люди, за якими я доглядаю", – зізнався колишній лікар.

Він також висловився про покійну королеву, зазначивши, що вона була "цілком казковою" і справжнім прикладом для лідерів.

Цього року принцу Джорджу виповниться 10 років. Остання поява спадкоємця престолу на публіці відбулася у Великодню неділю, коли він разом із усією родиною відвідав службу у Віндзорі.

Якщо у 2022 році він перебував між своїми батьками, коли вони йшли на службу, цього року хлопчик продемонстрував нову "дорослу динаміку", зазначає експерт з мови тіла Джуді Джеймс, бо він пішов уперед, щоб очолити свою родину. Шанувальники також не могли не помітити, як виріс молодий член королівської сім'ї, вказуючи на його зріст, а одна людина написала в соцмережі, що принц Джордж зараз стає дуже високим, і його впевненість проявляється дедалі більше.

Напередодні служби Джордж разом із батьком, принцом Вільямом, відвідав матч "Астон Вілли" проти "Ноттінгем Форест". Батько та син, обидва пристрасні вболівальники "Астон Вілли", мали багато приводів для радості, оскільки їхня команда вийшла переможцем, забивши два голи у другому таймі.

Протягом всього напруженого матчу вираз обличчя Джорджа був жвавим, причому він точно повторював жести і міміку свого батька. Якоїсь миті 40-річного принца Уельського зняли так, ніби він кричав, закривши вуха руками. Його син робив так само.

Раніше Фокус писав, на коронації Карла III, яка відбудеться 6 травня, принц Джордж буде серед почесних пажів, причому наймолодшим.