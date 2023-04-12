Королевский гинеколог раскрыл детали первых родов Кейт Миддлтон

От момента госпитализации Кейт Миддлтон в клинику и до появления на свет принца Джорджа прошло 12 часов.

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79-летний Маркус Сетчел, который вел первую беременность Кейт Миддлтон, в интервью The Telegraph рассказал, как прошли первые роды королевской особы, когда она 22 июня 2013 года родила первенца, принца Джорджа.

По словам доктора, он отложил свой выход на пенсию, чтобы принять роды у герцогини Кембриджской. Ему помогали два других гинеколога, Алан Фартинг и Гай Торп-Бист, которые работали с ним в крыле Линдо в больнице Святой Марии.

Жена принца Уильяма приехала в медучреждение рано утром 22 июня, а ребенок появился на свет примерно через 12 часов.

"Я думаю, что при рождении принца Джорджа я пытался постоянно напоминать себе, что на самом деле это просто еще один ребенок с родителями, которые, вероятно, испытывают все те же эмоции, боль и дискомфорт, что и все остальные люди, за которыми я ухаживаю", – признался бывший доктор.

Он также высказался о покойной королеве, отметив, что она была "совершенно сказочной" и настоящим примером для лидеров.

В этом году принцу Джорджу исполнится 10 лет. Последнее появление наследника престола на публике состоялось в Пасхальное воскресенье, когда он вместе со всей семьей посетил службу в Виндзоре.

Если в 2022 году он находился между своими родителями, когда они шли на службу, в этом году мальчик продемонстрировал новую "взрослую динамику", отмечает эксперт по языку тела Джуди Джеймс, потому что он пошел вперед, чтобы возглавить свою семью. Поклонники также не могли не заметить, как вырос молодой член королевской семьи, указывая на его рост, а один человек написал в соцсети, что принц Джордж сейчас становится очень высоким, и его уверенность проявляется все больше.

Накануне службы Джордж вместе с отцом, принцем Уильямом, посетил матч "Астон Виллы" против "Ноттингем Форест". Отец и сын, оба страстные болельщики "Астон Виллы", имели много поводов для радости, поскольку их команда вышла победителем, забив два гола во втором тайме.

На протяжении всего напряженного матча выражение лица Джорджа было оживленным, причем он в точности повторял жесты и мимику своего отца. В какой-то момент 40-летнего принца Уэльского засняли так, будто он кричал, закрыв уши руками. Его сын делал так же.

Ранее Фокус писал, на коронации Карла III, которая состоится 6 мая, принц Джордж будет в числе почетных пажей, причем самым юным.