Принц Уильям и принц Джордж вместе сходили на футбольный матч

Отец и сын наблюдали, как их любимая команда "Астон Вилла" обыграла "Ноттингем Форест" со счетом 2:0.

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Принцы Уильям и Джордж устроили себе день отца и сына и вместе посетили футбольный матч свой любимой команды "Астон Вилла". Об этом пишет Daily Mail.

Принц Уильям уже давно болеет за "Астон Виллу" и регулярно посещает игры и другие мероприятия.

Принц Уильям и принц Джордж болеют за "Астон Виллу" Фото: Getty Images

Он был почетным гостем футбольного клуба, когда два года назад была перерезана ленточка на новом объекте стоимостью 6 миллионов фунтов стерлингов. Также он является президентом Футбольной ассоциации (FA). В 2006 году он унаследовал эту должность от своего дяди, герцога Йоркского.

Принц Уильям проявляет большой интерес ко всем аспектам игры, поддерживает мужскую и женскую национальные сборные. А в интервью он не раз говорил, что его дети обожают футбол.

Принц Уильям и принц Джордж переживали во время матча

Объясняя, почему он болеет за "Астон Виллу", принц Уильям сказал в давнем интервью, что всегда увлекался футболом, но не хотел болеть за те же команды, что и его друзья.

"Я искал клубы. Все мои школьные друзья были либо фанатами "Манчестер Юнайтед", либо болельщиками "Челси", и я не хотел следовать их примеру", — рассказал принц.

ФК "Астон Вилла" — это один из старейших английских профессиональных футбольных клубов. Он был основан в Бирмингеме еще в 1874 году. Является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги Англии в 1888 году.

На счету "Астон Виллы" семь чемпионских титулов Первого дивизиона и семь побед в Кубке Англии.

И принц Уильям признался, что специально выбрал такой футбольный клуб, чтобы болеть было интересней. Он признался, что даже инкогнито посещал один из матчей в 2000 году.

Принц Уильям с сыном на трибунах

"Это было фантастически, я сидел со всеми фанатами в своей красной шапочке, я сидел вместе со всеми и отлично провел время. Я чувствовал там настоящий дух товарищества", — вспоминал принц Уильям.

Матч, который он посетил вместе с сыном – был напряженным и интересным и завершился победой их любимой команды. Принц Джордж, как известно, "заядлый футбольный фанат", его часто видят на трибунах вместе с родителями. Уильям даже шутит, что его старший сын однажды станет "лучшим бомбардиром "Астон Виллы".

Напомним, ранее стало известно, что на коронации своего дедушки, короля Карла III, принц Джордж будет играть важную роль. Он станет самым молодым пажом чести.