Принц Вільям та принц Джордж разом сходили на футбольний матч

Батько та син спостерігали, як їхня улюблена команда "Астон Вілла" обіграла "Ноттінгем Форест" з рахунком 2:0.

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Принці Вільям та Джордж влаштували собі день батька та сина та разом відвідали футбольний матч свій улюбленої команди "Астон Вілла". Про це пише Daily Mail.

Принц Вільям вже давно вболіває за "Астон Віллу" та регулярно відвідує ігри та інші заходи.

Принц Вільям і принц Джордж вболівають за "Астон Віллу" Фото: Getty Images

Він був почесним гостем футбольного клубу, коли два роки тому було перерізано стрічку на новому об'єкті вартістю 6 мільйонів фунтів стерлінгів. Він також є президентом Футбольної асоціації (FA). 2006 року він успадкував цю посаду від свого дядька, герцога Йоркського.

Принц Вільям виявляє великий інтерес до всіх аспектів гри, підтримує чоловічу та жіночу національні збірні. А в інтерв'ю він неодноразово говорив, що всі його діти люблять футбол.

Принц Вільям та принц Джордж переживали під час матчу

Пояснюючи, чому він вболіває за "Астон Віллу", принц Вільям сказав у давньому інтерв'ю, що завжди захоплювався футболом, але не хотів вболівати за ті ж команди, що і його друзі.

"Я шукав клуби. Всі мої шкільні друзі були або фанатами "Манчестер Юнайтед", або вболівальниками "Челсі", і я не хотів наслідувати їхній приклад", — розповів принц.

ФК "Астон Вілла" — це один із найстаріших англійських професійних футбольних клубів. Він був заснований у Бірмінгемі ще 1874 року. Є одним із 12 клубів-засновників Футбольної ліги Англії у 1888 році.

На рахунку "Астон Вілли" сім чемпіонських титулів Першого дивізіону та сім перемог у Кубку Англії.

І принц Вільям зізнався, що спеціально обрав такий футбольний клуб, щоб вболівати було цікавіше. Він зізнався, що навіть інкогніто відвідував один із матчів у 2000 році.

Принц Вільям із сином на трибунах

"Це було фантастично, я сидів з усіма фанатами у своїй червоній шапочці, я сидів там разом з усіма і чудово провів час. Я відчував там справжній дух товариства", — згадував принц Вільям.

Матч, який він відвідав разом із сином — був напруженим та цікавим та завершився перемогою їхньої улюбленої команди. Принц Джордж, як відомо, "затятий футбольний фанат", його часто бачать на трибунах разом із батьками. Вільям навіть жартує, що його старший син якось стане "найкращим бомбардиром "Астон Вілли".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на коронації свого дідуся, короля Карла III, принц Джордж відіграватиме важливу роль. Він стане наймолодшим пажем честі.