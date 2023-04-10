В галстуке и шортах: 4-летний принц Луи дебютировал на Пасху вместе с королевской семьей

Впервые все трое детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон вышли на пасхальную службу королевской семьи.

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4-летний принц Луи присоединился к родителям Кейт Миддлтон и принцу Уильяму, а также к старшим брату и сестре принцу Джорджу и принцессе Шарлотте на традиционном пасхальном мероприятии королевской семьи в Виндзоре. Хотя 9-летний Джордж и 7-летняя Шарлотта дебютировали на мероприятии в 2022 году, в этом году Луи впервые публично присоединился к ним на празднике. Об этом пишет People.

Принц Луи был одет в синие шорты, гольфы, блейзер и галстук с изображением велосипедов.

В то время как старший брат принц Джордж надел на Пасху костюм и галстук. Для мальчиков из высшего сословия в Британии характерно носить шорты в юные годы, как это делал Джордж, пока не перешел на костюмы в последне время.

Принцесса Шарлотта была в цветочном платье британского дизайнера детской одежды Rachel Riley с голубыми колготками.

Пасхальный дебют принца Луи в Виндзоре состоялся всего через несколько месяцев после того, как он впервые присоединился к королевской семье на их рождественском выходе в церковь в Сандрингеме.

Напомним, принц Луи может не посетить коронацию Карла ІІІ из-за своего поведения на прошлых публичных мероприятиях.

Также Фокус писал, что Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол на пасхальной службе в Виндзоре.