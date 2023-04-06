Принц Луи может не посетить коронацию Карла ІІІ из-за своего поведения на предыдущих мероприятиях

Во время Платинового юбилея королевы Елизаветы II младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма кривлялся и кричал.

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Принц Луи может не посетить коронацию Карла ІІІ из-за своего поведения на прошлых публичных мероприятиях. Об этом пишет Page Six.

Присутствие младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон на будущей коронации его дедушки все еще остается под вопросом.

4-летний принц Луи может не посетить церемонию 6 мая 2023 из-за своего поведения на прошлых мероприятиях, по словам инсайдера во дворце.

"В конце концов, ему всего 4 года", — отмечает источник.

Кейт Миддлтон и принц Луи Фото: Getty

Однако старшая сестра Луи принцесса Шарлотта будет присутствовать, сообщает источник во дворце.

Что касается принца Джорджа, то 9-летний наследник британского престола был назван в официальном приглашении одним из мальчиков-пажей монарха.

Официальный представитель Кенсингтонского дворца сообщил: "Принц и принцесса Уэльские примут решение о присутствии принца Луи поближе к тому времени".

Принц Луи Фото: Getty

4-летний Луи попал в заголовки газет в июне 2022 года благодаря своему яркому поведению, которое он продемонстрировал на балконе во время Платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Молодой член королевской семьи не только закрыл уши и кричал во время публичного события, но и выдвинул язык своей маме на конкурсе через три дня.

Напомним, Кейт Миддлтон раскрыла впечатление принца Луи после посещения школы.

Также Фокус писал об особой роли принца Джорджа во время коронации дедушки.