Кейт Миддлтон рассказала, что говорит принц Луи, приходя со школы

Младший ребенок будущего короля Великобритании растет очень активным и энергичным.

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Четырехлетний сын принца и принцессы Уэльских, принц Луи, – настолько непосредственный и веселый ребенок, что ему уже предсказывают неиссякаемую медийную славу на много лет вперед. Неудивительно, что любой факт из жизни этого мальчика публика с интересом изучает. Благо, родители Луи иногда балуют своих поклонников откровениями о младшем сыне, как это сделала Кейт Миддлтон во время посещения терапевтического сада в реабилитационном центре в Уэльсе, пишет Hello.

Во время общения с детьми, она рассказала, что ее младший ребенок после прихода домой со школы всегда озвучивает особенную просьбу.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям ведут детей в школу Ламбрук Фото: Getty Images

"Луи приходит домой и говорит: "Мне нужно выплеснуть свою энергию!"", – поделилась принцесса Кэтрин, уточнив, что сын чувствует потребность выпустить пар после дня уроков, проведя время на улице

Лео, как и его старшие брат и сестра, учится вв школе Ламбрук в Бракнелле, Беркшир. Родители привели туда детей в начале учебного года после переезда в коттедж Аделаида. Детей в школе не называют королевскими титулами. Братья и сестры известны своим школьным друзьям просто как Джордж Уэльс, Шарлотта Уэльс и Луи Уэльс, в честь новых титулов их родителей, принца и принцессы Уэльских, которые они получили после смерти королевы Елизаветы II в сентябре прошлого года.

Ранее Фокус писал, какое прозвище в начальной школе получила принцесса Шарлотта из-за своего бойкого характера.