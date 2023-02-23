Принцесса Шарлотта получила прозвище из-за своего авантюрного характера

Прозвище девочка получила еще в детском саду, но оно может прицепиться к ней и в школьные годы.

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Средняя дочь принца и принцессы Уэльских Шарлотта в свои семь лет отличается активностью и довольно решительным характером. Из-за своей авантюрности, местами граничащей с дерзостью, девочка уже заработала себе прозвище среди сверстников, рассказывает Mirror со ссылкой на слова журналистки Кэти Николл, которая много пишет о королевской семье Великобритании.

По словам Николл, юную Шарлотту называют "королевой воинов", и это прозвище прикипело к ней еще в первый год обучения в детском саду Willcocks в Кенсингтоне (западный Лондон). Эксперт не исключает, что оно останется с ней и в школе.

"Очевидно, она заслужила это прозвище, потому что хоть и принцесса, но настоящий сорванец. Она обожает лазить по деревьям и очень любит приключения, она была довольно известна своим дерзким характером. Мне интересно, может ли это прозвище остаться с ней".

"Королева воинов" – это лишь одно из многих прозвищ, данных принцессе Шарлотте, а каждый из членов ее семьи по-своему обращается к ней. Так, Кейт Миддлтон называет Лотти, а принц Уильям называл дочь "Миньонетта", что по-французски означает "маленькая и нежная".

Ранее Фокус писал, что Шарлотта часто подсказывает старшему брату, принцу Джорджу, как правильно вести себя на публике. Например, во время прощания с королевой Елизаветой II в Вестминстерском аббатстве, когда гроб британского монарха везли в Виндзор, чтобы похоронить в мемориальной часовне отца Елизаветы II, короля Георга VI, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон напомнила старшему брату об этикете.

"Тебе нужно поклониться", – сделала замечание принцу Джорджу младшая сестра. После этого старший сын принца и принцессы Уэльских прислушался к словам Шарлотты и поклонился перед гробом прабабушки.