Принцеса Шарлотта отримала прізвисько через свій авантюрний характер

Прізвисько дівчинка отримала ще в дитячому садку, але воно може причепитися до неї й у шкільні роки.

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Середня дочка принца та принцеси Уельських Шарлотта у свої сім років відрізняється активністю й досить рішучим характером. Через свою авантюрність, яка місцями межує із зухвалістю, дівчинка вже заробила собі прізвисько серед однолітків, розповідає Mirror із посиланням на слова журналістки Кеті Ніколл, яка багато пише про королівську родину Великобританії.

За словами Ніколл, юну Шарлотту називають "королевою воїнів", і це прізвисько прикипіло до неї ще в перший рік навчання в дитячому садку Willcocks у Кенсінгтоні (Західний Лондон). Експертка не виключає, що воно залишиться з нею і в школі.

"Очевидно, вона заслужила це прізвисько, тому що хоч і принцеса, але справжня шибеницю. Вона обожнює лазити по деревах і дуже любить пригоди, вона була досить відома своїм зухвалим характером. Мені цікаво, чи може це прізвисько залишитися з нею".

"Королева воїнів" — це лише одне з багатьох прізвиськ, даних принцесі Шарлотті, а кожен із членів її сім'ї по-своєму звертається до неї. Кейт Міддлтон називає Лотті, а принц Вільям називав дочку "Міньйонетта", що по-французьки означає "маленька та ніжна".

Раніше Фокус писав, що Шарлотта часто нагадує старшому братові, принцу Джорджу, як правильно поводитися на публіці. Наприклад, під час прощання з королевою Єлизаветою II у Вестмінстерському абатстві, коли труну британського монарха везли у Віндзор, щоб поховати в меморіальній каплиці батька Єлизавети II, короля Георга VI, дочка принца Вільяма та Кейт Міддлтон нагадала старшому братові про етикет.

"Тобі треба вклонитися", — зауважила принцу Джорджу молодша сестра. Після цього старший син принца та принцеси Уельських прислухався до слів Шарлотти і вклонився перед труною прабабусі.