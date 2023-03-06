Кейт Міддлтон розповіла, що каже принц Луї, приходячи зі школи

Молодша дитина майбутнього короля Великобританії росте дуже активною та енергійною.

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Чотирирічний син принца та принцеси Уельських, принц Луї, — настільки безпосередня і весела дитина, що їй уже пророкують невичерпну медійну славу на багато років уперед. Не дивно, що будь-який факт життя цього хлопчика публіка з цікавістю вивчає. Добре, що батьки Луї іноді балують своїх шанувальників одкровеннями про молодшого сина, як це зробила Кейт Міддлтон під час відвідування терапевтичного саду в реабілітаційному центрі в Уельсі, пише Hello.

Під час спілкування з дітьми вона розповіла, що її молодша дитина після приходу додому зі школи завжди озвучує особливе прохання.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям ведуть дітей до школи Ламбрук Фото: Getty Images

"Луї приходить додому і каже: "Мені потрібно виплеснути свою енергію!"" — поділилася принцеса Кетрін, уточнивши, що син відчуває потребу випустити пару після дня уроків, провівши час на вулиці

Лео, як і його старші брат і сестра, навчається у школі Ламбрук у Бракнеллі, Беркшир. Батьки привели туди дітей на початку навчального року після переїзду до котеджу Аделаїда. Дітей у школі не називають королівськими титулами. Брати та сестри відомі своїм шкільним друзям просто як Джордж Уельс, Шарлотта Уельс та Луї Уельс, на честь нових титулів їхніх батьків, принца та принцеси Уельських, які вони отримали після смерті королеви Єлизавети II у вересні минулого року.

Раніше Фокус писав, яке прізвисько у початковій школі отримала принцеса Шарлотта через свій жвавий характер.